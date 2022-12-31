شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بكلية الآثار جامعة القاهرة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الأحد 1 يناير 2023 امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، وذلك بكلية الآثار بجامعة القاهرة وفقا لما أعلنه الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار، حيث أكد أن مجلس الكلية اعتمد جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، زومن المقرر أن تبدأ يوم 1 يناير وتستمر حتى 24 يناير التزاما بالخريطة الزمنية للعام الجامعى 2022 / 2023 والتى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أنه سيتم إقرار كافة الضوابط المتعلقة بتنظيم الامتحانات بعد إقرارها مباشرة من مجلس الكلية .

وأضاف الدكتور أحمد رجب فى تصريحات لـ " الخليج 365 "، أن شكل الامتحان يعتمد على نظام البابل شيت بالإضافة إلى تخصيص 10 % من درجة الاختبار لسؤال مقالى صغير فى ورقة منفصلة يتعلق بحل المشكلات الخاصة وفقا للتخصص الذى يدرسه الطالب، موضحا أن الهدف من ذلك هو مساعدة الطلاب على الابتكار فى وضع حلول لأى مشكلات تتعلق بتخصصهم، مع تطبيق نفس الأمر على اختبارات طلاب مرحلة الدراسات العليا.

وأشار عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، إلى أن الامتحانات من المنهج وما تم تدريسه فعلياً، على أن تعقد الاختبارات على 3 فترات تبدأ من 10 صباحا و12 ظهرا لطلاب مرحلة البكالوريس، إضافة إلى عقد فترة أخرى تبدأ الساعة الثانية ظهرا لطلاب مرحلة الدراسات العليا .

وتابع عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، أن تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت ، سيتم مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعى داخل اللجان وإجراء تعقيم دورى للقاعات بين الفترات.