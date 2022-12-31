شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة: الدولة قدمت تجربة فريدة فى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، قدمت نموذجًا مميزًا، وتجربة فريدة في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، بها وحدات لائقة كاملة التأثيث، لبدء حياة كريمة لقاطنيها، وذلك كحق أصيل من حقوق الإنسان من خلال توفير كافة الخدمات له .

وأضافت نائب محافظ القاهرة، أن ما يجرى حاليا من إزالة المناطق العشوائية والخطرة وغير الآمنة يعد تحقيقا للمساواة الاجتماعية من منطلق أن الحق في السكن الكريم هو أحد أهم حقوق الإنسان، والتى يأتي على رأسها تحسين جودة حياة المواطن، والعيش في منطقة لائقة وسكن كريم متوفر به جميع الخدمات الاجتماعية، وأن الدولة وكافة الأجهزة التنفيذية تولى كل الاهتمام لهذا الملف الهام.

ولفتت إلى حرص الدولة على نقل سكان مناطق الجيارة والسكر والليمون وحوش الغجر خلف سور مجري العيون، التي يتم إخلاؤها الى منطقة الخيالة، والتي تعد واحدة من المشروعات الكبرى التي أقامتها الدولة كسكن بديل للعشوائيات مثل "الأسمرات ومعًا والمحروسة وأهالينا وغيرها".

ويتكون مشروع أرض الخيالة من 42 عمارة سكنية أرضي و 9 أدوار متكررة بإجمالى 2268 وحدة سكنية ويخدم كل عمارة 2 أسانسير بالإضافة إلى منطقة الخدمات التى تضم (مسجد – كنيسة – مركز إسعاف – نقطة شرطة – نقطة إطفاء – مكتب بريد – مركز شباب - حديقة عامة) .