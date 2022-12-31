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تفاصيل عملية غلق نفق أحمد عرابى فى العجوزة × 8 نقاط

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القاهرة - سامية سيد - أجرت إدارة المرور، عملية نفق أحمد عرابي بمنطقة العجوزة وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات ونلخص تلك الأعمال فى مجموعة من النقاط:

 

-عملية غلق النفق جزئيا فى الاتجاه القادم من الطريق الدائرى (القوس الغربي) باتجاه شارع أحمد عرابى

 

-الأعمال تستغرق شهر كامل لإجراء أعمال صيانة ورفع كفاءة وإصلاح الفواصل المعدنية العرضية

 

-الإصلاحات تجرى بالتنسيق بين إدارة المرور ومحافظة الجيزة ومديرية الطرق والنقل بالجيزة

 

-الهدف من تلك الأعمال تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

 

-عملية الغلق ستجرى بالتناوب لنفق أحمد عرابى بالموقع المشار إليه

 

-تستكمل تلك الإصلاحات حتى الساعة الخامسة صباح السبت 28 يناير 2023، على مدار 24 ساعة دون تعطيل للحركة المرورية

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-الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة للأعمال بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل

 

- تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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