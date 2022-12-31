شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عملية غلق نفق أحمد عرابى فى العجوزة × 8 نقاط والان مع تفاصيل الخبر
-عملية غلق النفق جزئيا فى الاتجاه القادم من الطريق الدائرى (القوس الغربي) باتجاه شارع أحمد عرابى
-الأعمال تستغرق شهر كامل لإجراء أعمال صيانة ورفع كفاءة وإصلاح الفواصل المعدنية العرضية
-الإصلاحات تجرى بالتنسيق بين إدارة المرور ومحافظة الجيزة ومديرية الطرق والنقل بالجيزة
-الهدف من تلك الأعمال تحقيق السيولة المرورية اللازمة.
-عملية الغلق ستجرى بالتناوب لنفق أحمد عرابى بالموقع المشار إليه
-تستكمل تلك الإصلاحات حتى الساعة الخامسة صباح السبت 28 يناير 2023، على مدار 24 ساعة دون تعطيل للحركة المرورية
.
-الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة للأعمال بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل
- تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.