شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عملية غلق نفق أحمد عرابى فى العجوزة × 8 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت إدارة المرور، عملية نفق أحمد عرابي بمنطقة العجوزة وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات ونلخص تلك الأعمال فى مجموعة من النقاط:

-عملية غلق النفق جزئيا فى الاتجاه القادم من الطريق الدائرى (القوس الغربي) باتجاه شارع أحمد عرابى

-الأعمال تستغرق شهر كامل لإجراء أعمال صيانة ورفع كفاءة وإصلاح الفواصل المعدنية العرضية

-الإصلاحات تجرى بالتنسيق بين إدارة المرور ومحافظة الجيزة ومديرية الطرق والنقل بالجيزة

-الهدف من تلك الأعمال تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

-عملية الغلق ستجرى بالتناوب لنفق أحمد عرابى بالموقع المشار إليه

-تستكمل تلك الإصلاحات حتى الساعة الخامسة صباح السبت 28 يناير 2023، على مدار 24 ساعة دون تعطيل للحركة المرورية

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-الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة للأعمال بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل

- تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.