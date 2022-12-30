شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا شبورة كثيفة على الطرق والصغرى بالقاهرة 10 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

"الوزراء": مصر صنفت خلال 2022 كأول دولة فى الشرق الأوسط تصدر سندات الساموراى نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، فيديو جديدا يرصد خلاله ملخص أحداث العام على الصعيد المحلي في مصر في 2022؛ إذ شهد عام 2022 جهودا وتطورات عديدة رغم الأزمات الدولية التي عاصرها العالم في 2022، وألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بربط تسليم المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي بالمصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (بركة الحاج الغربية، كفر الشرفاء، شارع المركز الاجتماعي، شارع عبد الله رفاعى ومتفرعاته) بمنطقة المرج، ابتداءً من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة، حتى الساعة 6 صباح غد السبت، نظراً لأعمال الصرف الصحى بمنطقة المرج.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 24 حتى 30 ديسمبر 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

يرصد قمر التربيع الأول لشهر جمادى الآخرة 1444 اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 بسماء مصر و الوطن العربي، وهي فرصة مثالية للتعرف على تفاصيل سطحة في حال كانت السماء خالية من الغيوم. قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن حديقة الحيوان مستمرة فى استقبال الزائرين حتى يتم البدء فى عمليات تطويرها، مؤكدا أنه لم يتحدد بعد موعد البدء فى التطوير، وأن هذا الأمر أمامه فترة طويلة. تواصل الداخلية جهودها في توفير الأغذية للمواطنين بعد مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية حتى نهاية شهر يناير لعام 2023، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg). تحت رعاية الرئيس السيسي.. كلنا واحد توفر اللحوم والسلع الأساسية بتخفيض 60%.. فيديو وزير الزراعة: حديقة الحيوان مستمرة فى استقبال الزوار حتى بداية التطوير

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير الحركة، وذلك تزامناً مع استمرار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية، الأمر الذى يستلزم غلق شارع ذاكر حسين المتجه لميدان إنبى بالوصلة من شارع عبدالله العربى وصولاً لشارع محمد أحمد سليم وصولاً لشارع محمد أحمد سليم ، وذلك لتنفيذ إنشاء إحدى المحطات الخاصة بمشروع المونوريل على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً ابتداءً من الساعة 12.05 صباح يوم الجمعة الموافق 30/12/2022 وذلك لمدة (30 يوماً)، وإجراء بعض التحويلات المرورية. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة . الأرصاد: تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..لا صحة لربط تسليم المهام الأدائية لتلاميذ الابتدائى بالمصروفات (إنفوجراف)انقطاع المياه عن عدة مناطق بالمرج من الساعة 10 مساء اليوم حتى 6 صباح السبتالحكومة تستعرض نشاطها الأسبوعى.. الإعداد للترويج لمؤتمر الاستثمار الأبرز"التربيع الأول" يزين السماء والفرصة مثالية لرصد تضاريس القمر اليومغلق شارع ذاكر حسين لإنشاء مونوريل العاصمة الإدارية.. اعرف التحويلات المرورية