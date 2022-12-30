شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا شبورة كثيفة على الطرق والصغرى بالقاهرة 10 درجات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..
"الوزراء": مصر صنفت خلال 2022 كأول دولة فى الشرق الأوسط تصدر سندات الساموراى
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، فيديو جديدا يرصد خلاله ملخص أحداث العام على الصعيد المحلي في مصر في 2022؛ إذ شهد عام 2022 جهودا وتطورات عديدة رغم الأزمات الدولية التي عاصرها العالم في 2022، وألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بربط تسليم المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي بالمصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 24 حتى 30 ديسمبر 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
يرصد قمر التربيع الأول لشهر جمادى الآخرة 1444 اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 بسماء مصر و الوطن العربي، وهي فرصة مثالية للتعرف على تفاصيل سطحة في حال كانت السماء خالية من الغيوم.
تواصل الداخلية جهودها في توفير الأغذية للمواطنين بعد مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية حتى نهاية شهر يناير لعام 2023، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة .