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2014 : 2023 الحلم بيتحقق.. غدا فى الخليج 365

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القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها حياة كريمة تهدف لتطوير أكثر من 4 آلاف قرية وتابع لخدمة 60 مليون مواطن.

 

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

 

2023 2014 : الحلم بيتحقق.. حياة كريمة تهدف لتطوير أكثر من 4 آلاف قرية وتابع لخدمة 60 مليون مواطنإطلاق مبادرة «100 مليون صحة» لمواجهة الأمراض.. الارتقاء بملف الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.. وزيادة الحد الأدنى للمعاشات والأجور
  إنشاء مدن صناعية والتوسع فى المشروعات الزراعية ودعم مشروعات الطاقة النظيفة
 تطوير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية بالجمهورية الجديدة لاستعادة الاستقرار

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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