شكرا لقرائتكم خبر عن 2014 : 2023 الحلم بيتحقق.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها حياة كريمة تهدف لتطوير أكثر من 4 آلاف قرية وتابع لخدمة 60 مليون مواطن.

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