شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقدم مساعدات غذائية وطبية إلى الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت السفارة المصرية في مقديشيو بتسليم الحكومة الصومالية شحنة مساعدات إنسانية مقدمة من الحكومة المصرية.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الجمعة، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- أن المساعدات وصلت عن طريق الشحن البحري إلى مقديشيو بإجمالي 240 طنا من المواد الغذائية والطبية والإغاثية، حيث جرت مراسم تسليم الشحنة بحضور السفير محمد الباز سفير جمهورية مصر العربية في مقديشيو، والدكتور علي حاجي آدم وزير الصحة الصومالي، وعدد من مسئولي الحكومة الصومالية، وممثلي الهلال الأحمر الصومالي.

وتأتي شحنة المساعدات المصرية إلى الصومال في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، وحرص القيادة السياسية المصرية على مساندة الحكومة والشعب الصومالي لمواجهة موجة الجفاف التي يعاني منها الصومال منذ عدة أعوام.

وأعرب وزير الصحة الصومالي عن امتنانه للحكومة المصرية، مؤكداً على العلاقات الأخوية بين البلدين وأهمية المساعدات المصرية للمساهمة في مواجهة موجة الجفاف.

كما أعرب عن اهتمامه بتعزيز التعاون مع مصر في مجال الصحة وتدريب الأطقم الطبية.