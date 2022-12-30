شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يهنئ العاملين بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، العاملين بالقطاع بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة، وحلول عيد الميلاد المجيد، متمنيا لهم عاما رخاء على أسرهم ومصر أجمعين.

وقال وزير الطيران، في رسالته للعاملين، إنه مع إشراقة عام ميلادي جديد، نواصل معا الجهود الرامية لدعم مسيرة

الإنتاج والتنمية الشاملة لقطاع الطيران المدني من خـلال استراتيجية واضحة، تهدف إلى جذب مزيد مـن الحركة الجوية والسياحية الوافدة وتقديم أعلي جودة من الخدمات وضخ المزيد مـن الاستثمارات بما يسـهم فـي النهوض بقطاع الطيران المدني ويدعم ركائز الاقتصاد القومي.

وأضاف وزير الطيران، "بهذه المناسبة نستلهم روح المودة والتآخي فيما بيننا لتحقيق مزيد من الإنجازات لقطاع الطيران المدني، ومتفائلون بأن القادم أفضل إيمانًا بقدراتنا على مواجهة كافة التحديات وتحقيق طموحاتنا بفضل تعاوننا وتكاتفنا جميعاً".

وتابع: "أنتهز هذه المناسبة لأتقدم بالشكر والتقدير لجميع العاملين في مختلف مواقع العمل بقطاع الطيران المدني على مـا يقدمونه من جهود مخلصة وتفان في العمل من أجل الإرتقاء بمنظومة الطيران المدني، متمنيا لـهم دوام التوفيق، وتحقيق ما نصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار".