شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يفتتح غدا عدد من المشروعات التكنولوجيا بمحافظة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددا من المشروعات التكنولوجية والبريدية فى محافظة الغربية غدا السبت بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئات التابعة.

كذلك يتفقد الوزير عددا من المشروعات الخاصة بالبنية التكنولوجية بالمحافظة وذلك فى إطار الزيارات التفقدية للمحافظات المختلفة لتقديم المزيد من الخدمات فى إطار التحول الرقمى لكافة فئات المجتمع المصرى.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.3% فى العام المالى 2021/2022 ليصبح القطاع الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة؛ وذلك وفقا لتقرير مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2021/2022 الذى أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما أبرز التقرير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات التى جاءت فى المقدمة من حيث عدد الصفقات وقيمتها فى إطار نشاط الاستحواذ والاندماج فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2022.