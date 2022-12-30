شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالمرج من الساعة 10 مساء اليوم حتى 6 صباح السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (بركة الحاج الغربية، كفر الشرفاء، شارع المركز الاجتماعي، شارع عبد الله رفاعى ومتفرعاته) بمنطقة المرج، ابتداءً من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة، حتى الساعة 6 صباح غد السبت، نظراً لأعمال الصرف الصحى بمنطقة المرج.

أهابت شركة المياه، بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرج الاتصال بالخط الساخن 125.