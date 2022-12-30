شكرا لقرائتكم خبر عن "التربيع الأول" يزين السماء والفرصة مثالية لرصد تضاريس القمر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد قمر التربيع الأول لشهر جمادى الآخرة 1444 اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 بسماء مصر و الوطن العربي، وهي فرصة مثالية للتعرف على تفاصيل سطحة في حال كانت السماء خالية من الغيوم.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيشرق بعد الظهر بعد أن أكمل ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر، وسيظل مشاهدا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل.

تعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا، خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل يوم، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى ان يشرق مع غروب الشمس.

وشهدت سماء مصر والوطن العربى، أمس الخميس، اقتران القمر بكوكب المشتري في منظر بديع حيث فصل بينهما حوالي درجتين حيث يرصدان عاليًا باتجاه الأفق الجنوبي، سيحدث هذا الاقتران والقمر بعمر ستة أيام وهو ألمع بقعة في سماء الليل.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن وجود القمر قرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء.

وكوكب المشتري رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، ويظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف بـ " أقمار غاليلو " وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب الكوكب.