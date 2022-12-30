شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف للمواطنين على حديقة الحيوان اليوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن حديقة الحيوان بالجيزة مستمرة فى استقبال الزائرين من المواطنين ورحلات المدارس والجامعات يوميا ولا صحة للأخبار المتداولة حول غلق الحديقة.

فى سياق متصل، اتخذت حديقة الحيوان عددا من الإجراءات، تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة، نظرا لوجود عدد كبير من الحيوانات بها، حيث تم عمل فرشات من قش الأرز للحيوانات، وتوفير كميات الأغذية المصنعة والسكريات، وأعلاف ذات قيمة بروتينية عالية تساعد على التدفئة، مثل العسل الأبيض والفاكهة، ومن بين الإجراءات أيضًا تأمين بيوت المبيت للحيوانات وتشكيل لجان بيطرية للمتابعة والفحص طبقًا للاحتياجات الخاصة بكل حيوان عن طريق ترمومتر خاص بكل حيوان وعمل مظلات وتندات لحماية الحيوانات والطيور وتغطية الأماكن المفتوحة بالبلاستيك، لمنع تجمع المياه لتلاشى أى من الأضرار الصحية للحيوانات التى تسببها موجة الصقيع وبرودة الجو وتقديم الأغذية المصنعة والأعلاف ذات قيمة بروتينية عالية تساعد على التدفئة وتوفير كميات من القمح على هيئة بليلة، بالإضافة إلى الحلبة والشاى التى تقدم لعائلة الشمبانزى بالإضافة إلى تقديم التفاح والخضراوات للزراف.

كما تم توفير بطاطين لإنسان الغاب وتوفير جميع الأغذية المحفظة، وتوفير طبالى لبيت السباع للجلوس عليها لتلاشى برودة الجو ومواجهة الطقس السيئ، بالإضافة إلى فتح المبيت لإناث الدببة وتوفير البليلة لعائلات الشمبانزى، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية الحيوانات لتلاشى أى أضرار بسب المناخ المتغير، حيث تم فرش مبيت للسباع بقش الأرز ويتم تقديم وجبات إضافية من اللحوم للاسود، وفتح المبيتات للزراف وإعطائها المزيد من الأعلاف المصنعة والعدس والفول والتفاح والخضراوات.

ووافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس الخميس، على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بشأن مشروع تطوير حديقتى الحيوان والأورمان بمحافظة الجيزة، ضمن خطة الدولة لتطوير الحدائق الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، لخدمة المواطنين وتحقيق عائد يضمن استدامة التشغيل، فى إطار من الحفاظ على الطابع التاريخى والفنى المميز لتلك الحدائق.



توافد المواطنين على حديقة الحيوان



توافد الموطنين على الحديقة



جانب من توافد المواطنين