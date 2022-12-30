شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مشروع توسعات محور 26 يوليو بشارع أحمد عرابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، أعمال التطوير الجارية بعددا من القطاعات بأحياء العجوزة والدقي وجنوب الجيزة؛ للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال.

وشملت جولة محافظ الجيزة، تفقد مشروع توسعات محور 26 يوليو بشارع أحمد عرابي، موجها رئيس حي العجوزة بتطوير ورفع كفاءة مسار الطريق السطحى وأرصفة المشاة وأعمدة الإنارة لتتكامل أعمال التطوير وتحقيق السيولة المرورية بذلك القطاع الحيوى.

وكلف المحافظ، رئيس حي جنوب برفع كفاءة طبقة الطريق بشارع حديقة الأورمان بالإضافة إلى طرح عدد من ساحات الانتظار بشارع النهضة لتنظيم عملها.

وشدد المحافظ، على تكثيف حملات النظافة والتجريد بشوارع البحر الأعظم، والنيل، ومراد، والبطل أحمد عبد العزيز، وأسفل الطريق الدائري بالمنيب، مع الصيانة الدورية لأرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين مع عدم السماح بالتعدي على الطريق العام للمنشأت التجارية والمحال ومعارض السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رافق المحافظ، خلال جولته محمد نور السكرتير المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، وياسر سامي رئيس حي العجوزة، وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب.

وكان محافظ الجيزة، قد تفقد نسب تنفيذ أعمال رصف وتطوير محور المنصورية الجديد، والجارى تطويره ورفع كفاءته ورصفه بطول 7 كم وبعرض 30م تقريباً، ومتابعة أعمال تطوير وتوسعة الطريق الأبيض والمحور العمودى الجارى تنفيذه بذات المنطقة باعتباره شرياناً حيوياً مهماً لربطه مع محور 26 يوليو، وذلك فى إطار خطة الدولة نحو انشاء شبكه طرق متكاملة وتحسين حركة سير المواطنين.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه جارى تنفيذ أعمال تطوير وتوسعه ورصف لطريق المنصورية، وذلك بدءآ من الطريق الدائرى بمنطقة كفر غطاطي حتى تقاطعه مع الطريق الأبيض إلى جانب تنفيذ ممشى سياحى متنفس للمواطنين.

ووجه محافظ الجيزة، الشركة المنفذة بضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد وتنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات القياسية اللازمة مع مراعاة تنفيذ الجزيرة الوسطى بمنتصف الطريق لتوحيد المسافات على جانبى الطريق مع ضرورة تدعيم الطريق ببالوعات لصرف مياه الأمطار ومحال حضارية لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى تدعيم الطريق بكاميرات مراقبة والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لدراسة إنشاء مطبات صناعية للحد من السرعة حفاظآ على أمن وسلامة المواطنين قاطنى المنطقة.



تفقد محافظ الجيزة