شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: وفد أردنى يزور مستشفيات الصحة النفسية للاطلاع على خدمات علاج الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت وزارة الصحة والسكان، وفدا من المملكة الأردنية الهاشمية، لزيارة مستشفيات الأمانة العامة للصحة والنفسية وعلاج الإدمان، وذلك بالتعاون مع مجموعة بمبيدو، المعنية بمكافحة الإدمان في أوروبا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الزيارة تهدف إلى عرض النموذج المصري لعلاج إدمان المراهقين، والتعرف على بروتوكول علاج إدمان المراهقين والخدمات المقدمة لهم ولذويهم في مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن الزيارة استمرت لمدة 5 أيام، بحضور 5 من المشاركين الأردنيين العامليين في مجال مكافحة الإدمان بالأردن.

وأشادت منن بدور مجموعة بمبيدو في دعم خدمات علاج الإدمان بمصر، في عدة مشروعات هامة خلال الأعوام السابقة، ومنها تنفيذ برنامج علاجي لمرضى التشخيص المزدوج، وتنفيذ برنامج مجتمعي لرعاية مستخدمي المواد المخدرة، وتطوير نموذج تدريبي لعلاج الإدمان، وتطوير الخطة الاستراتيجية لعلاج الإدمان وإدارة الأزمات 2022-2026.

وأكدت الدكتورة منن عبدالمقصود، أن وزارة الصحة استطاعت أن تقوم بدورها وتقدم خدماتها بشكل أثبت أهمية قطاع الصحة النفسية وضرورة الاهتمام به، حيث تقدم الوزارة كل أوجه الدعم لتطوير خدمات هذا القطاع.

نظمت وزارة الصحة والسكان، احتفالية لتكريم الفرق الطبية العاملة بقطاع الطب الوقائى بالوزارة، وذلك لإسهاماتهم فى إنجاح أهداف الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، التى انطلقت فى شهر أكتوبر 2022، بمحافظتى القاهرة والجيزة.

حضر الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور محمد شوقى رئيس قطاع مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة، والدكتور سامح العشماوى مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة.

وأكد وزير الصحة والسكان- فى كلمته خلال فعاليات الاحتفالية، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا للحفاظ على صحة وسلامة أطفالها، وتسعى جاهدةً لتنفيذ حملات التطعيم ضد شلل الأطفال، بصورة دورية، بكافة محافظات الجمهورية، وفقًا لبرامج وآليات محددة، تستهدف الوصول لكل طفل مصرى وغير مصرى مقيم على الأراض المصرية، وذلك من عمر يوم حتى 5 سنوات، الأمر الذى يساهم فى دعم المناعة المجتمعية بين الأطفال.