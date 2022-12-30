شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح عملية زراعة كلى باستخدام منظار البطن فى المعهد القومى للكلى والمسالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المعهد القومى للكلى والمسالك البولية التابع للهيئة فى إجراء أول عملية زراعة كلى عن طريق استخدام منظار البطن على نفقة الدولة، وتم خروج المتبرع بعد 24 ساعة من إجراء استئصال الكلى عن طريق منظار البطن.

وذلك فى خطوة هى الأولى من نوعها داخل مستشفيات وزارة الصحة المصرية، وكعادة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية فى السبق والريادة لتطبيق أحدث التقنيات العلمية العالمية داخل وحداتها.

وصرح الدكتور محمد فوزى السودة - رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بأن هذا النوع من الجراحات يعد أملا جديدا لمرضى زراعة الكلى، وتماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في عمليات زراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوى باعتباره العلاج الأمثل للفشل الكلوى، حتى يستطيع المواطن ممارسة حياته بشكل طبيعى ويكون نافعا لنفسه ولوطنه، ويتميز منظار البطن عن الجراحات المفتوحة بأن تعافى المريض يتم بشكل عام أسرع عن جراحات البطن المفتوحة، وبالتالي يتم خروج المريض من المستشفى بعد 24 ساعه فقط من إجراء المنظار نظرا لوجود شق صغير جدا مقارنة بالجراحات المفتوحة ، وايضا نسبة الألم وخطر التعرض للعدوى الجراحية وحدوث نزيف يكون أقل بكثير عن الجراحات المفتوحه التقليدية ، مما يجعل منظار البطن هو الخيار الأمثل الحالى لأغلب العمليات الجراحية علي مستوى العالم.



الدكتور محمد فوزي السودة رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية

وأفاد الدكتور محمد صلاح الدين زكي عميد المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، بأن المعهد يعتبر من المراكز الرائدة فى زراعة الكلى، ونسعى دائما لتطبيق أحدث الأساليب العلمية فى هذا المجال، وهذه التقنية لها مميزات هائلة بالنسبة لمتبرع الكلى، فعدم وجود فتحة جراحية كبيرة فى جانب المتبرع يعود بأثر إيجابي جدا عليه من الناحية التجميلية، ويعد حافزا لكثير ممن يرغبون بالتبرع لأحد افراد أسرهم، والذي يكون شكل وطول الجرح التقليدي عائقا فى كثير من الحالات أمامهم وبالذات السيدات، بالإضافة الى تجنب مضاعفات كثيرة قد تحدث فى العمليات التقليدية مثل العدوى الجراحية أوحدوث نزيف بعد العملية، وتم اجراء العملية بواسطة فريق طبى متميز من كوادر المعهد برئاسة ا.د علاء جاويش استشاري جراحة الأوعية الدموية والمناظير، ومعاونة ا.د عمرو حسين استشاري جراحة المسالك البولية، ومساعدين د. أمير متولي ود. كريم عبد العزيز اخصائيي جراحة المسالك البولية، وتحت اشراف أ.د أحمد عبدالمنعم رئيس فريق جراحة زراعة الكلى بالمعهد وا.د. عمرو منير رئيس قسم المسالك البولية بالمعهد ، وباقي فريق زراعة الكلى بالمعهد القومي للكلى والمسالك البولية.