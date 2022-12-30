شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأوقاف تحقق 2 مليار و140 مليون جنيه إيرادات خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، تحقيق هيئة الأوقاف المصرية قفزة جديدة وغير مسبوقة فى الإيرادات، حيث بلغ إجمالى الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالى 2022 / 2023م نحو مليار و14 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 114 مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 12.7% عن نفس الفترة من العام الماضى 2021 / 2022م، وبزيادة تقدر بنحو 213 مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 26.5% عن العام قبل الماضى 2020 / 2021م.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتي فى ضوء اهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشئون الوقف وحسن استثماره وحرصه على استيداء وتحصيل جميع حقوق الوقف بالقيمة السوقية العادلة وإنفاق عوائده فى مصارفها الشرعية.

وتابعت وزارة الأوقاف: "وتجاوزت إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 1/ 2022م حتى 30/ 12/ 2022م مبلغ 2 مليار و140 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو (222) مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 11.6% عن نفس الفترة من العام الماضى، وبزيادة تقدر بنحو (456) مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 27.1% عن نفس الفترة من العام قبل الماضى".

ونظمت أكاديمية ‏الأوقاف الدولية، قبل أيام زيارة لأئمة وقيادات الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة لمقر هيئة الأوقاف المصرية، وذلك ‏بحضور المهندس علاء عبد العزيز‎ ‎رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، وضاحى ‏محمود وكيل الوزارة للملكية العقارية‎، والدكتور أشرف فهمى مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف المصرية، والشيخ هيثم ‏رمضان المدير الإدارى لأكاديمية الأوقاف الدولية، حيث أشاد وفد أئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقية بتجربة الأوقاف المصرية فى ‏الحفاظ على مال الوقف وحسن إدارته فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، واهتمامه البالغ بشئون الأوقاف، وتأكيده المستمر على صون مال الوقف وتنميته، مؤكدين أنهم سينقلون هذه التجربة وبكل تأكيد إلى بلادهم فتجربة الأوقاف المصرية فى صون مال الوقف وتنميته وحسن استثماره تستحق الدراسة؛ خاصة بعد اطلاعهم على أطلس ‏الأوقاف الذى يعد أكبر موسوعة وقفية فى بابه، وسننقل فكرته المميزة للاستفادة منها.