شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن العام الجديد يشهد استكمال مشروعات التطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، لتحقيق سيولة للحركة المرورية، وربط وتسهيل حركة تنقل المواطنين، وذلك بالتوازى مع تنفيذ العديد من المشروعات القومية على أرض المحافظة، والتى ستحقق طفرة تنموية كبيرة، ويأتى على رأسها محاور الفريق كمال عامر وعمرو بن العاص والطريق الأبيض وتوسعات محور 26 يوليو.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته الميدانية لمتابعة نسب تنفيذ أعمال رصف وتطوير محور المنصورية الجديد، والجارى تطويره ورفع كفاءته ورصفه بطول 7 كم وبعرض 30م تقريباً، ومتابعة أعمال تطوير وتوسعة الطريق الأبيض والمحور العمودى الجارى تنفيذه بذات المنطقة باعتباره شرياناً حيوياً مهماً لربطه مع محور 26 يوليو، وذلك فى إطار خطة الدولة نحو انشاء شبكه طرق متكاملة وتحسين حركة سير المواطنين.

وأشار محافظ الجيزة، أنه جارى تنفيذ أعمال تطوير وتوسعه ورصف لطريق المنصورية، وذلك بدءآ من الطريق الدائرى بمنطقة كفر غطاطى حتى تقاطعه مع الطريق الأبيض إلى جانب تنفيذ ممشى سياحى متنفس للمواطنين.

ووجه محافظ الجيزة، الشركة المنفذة بضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد وتنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات القياسية اللازمة مع مراعاة تنفيذ الجزيرة الوسطى بمنتصف الطريق لتوحيد المسافات على جانبى الطريق مع ضرورة تدعيم الطريق ببالوعات لصرف مياه الأمطار ومحال حضارية لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى تدعيم الطريق بكاميرات مراقبة والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لدراسة إنشاء مطبات صناعية للحد من السرعة حفاظآ على أمن وسلامة المواطنين قاطنى المنطقة.

وعاين محافظ الجيزة، نسب تنفيذ مشروع تبطين وإعادة تأهيل ترعة المنصورية بنطاق مركز ومدينة كرداسة، فى إطار المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع والمصارف، مؤكداً على مدير مديرية الرى بسرعة استكمال تنفيذ المشروع حتى تتكامل أعمال التطوير لتغيير الوجه الحضارى للمنطقة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشدد محافظ الجيزة، على رئيس مدينة كرداسة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال السلوكيات الخاطئة من البعض فى إلقاء المخلفات والقمامة بمسار وجسر الترعة وذلك للحفاظ على المجرى المائى لتحقيق النفع العام للمواطنين.

وشملت جولة محافظ الجيزة متابعة أعمال تطوير الطريق الأبيض بنطاق كرداسة بدءآ من المنصورية وحتى الطريق الدائري، حيث وجه رئيس مدينة كرداسة بتكثيف حملات النظافة لسرعة الانتهاء من رفع الرتش والمخلفات الموجودة على جانبى الطريق بمنطقة المعتمدية وبرك الخيام.

رافق المحافظ خلال الجولة، إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير المساعد، وخالد عصر رئيس مدينة كرداسة، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق والنقل، ومحمد عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالقاهرة الكبرى، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.