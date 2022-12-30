وزير التعليم العالى يصدر قرارا بتجديد ندب كريم همام مديرا لمعهد إعداد القادة

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى قرارًا وزاريًا بتجديد ندب الدكتور كريم حسن همام الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، للعمل مديرًا لمعهد إعداد القادة.

جدير بالذكر أن الدكتور كريم همام يشغل منصب مستشار رئيس جامعة حلوان، ويشغل عضوية مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الاجتماعية، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للإخصائيين الاجتماعيين بمصر، ورائد الأسرة المركزية للأنشطة الطلابية من أجل مصر على مستوى جامعة حلوان، وعضو مجلس إدارة جمعية الخدمة الاجتماعية باتحاد الجامعات العربية بالجمهورية اللبنانية، وعضو اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو التابعة للوزارة، وعضو بعدد من الجمعيات الأهلية المختلفة.

وحاضر الدكتور همام في العديد من الجامعات المصرية والعربية، وشارك في العديد من المؤتمرات وورش العمل المحلية والعربية والدولية، كما شارك في العديد من البرامج والمشروعات بوزارات الدولة والهيئات والمؤسسات الدولية، وله العديد من الأبحاث في مجالات العلوم الإنسانية.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أصدر قرارًا وزاريًا بندب الدكتور محمد رمضان الشرقاوي، المدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة، مساعدًا للوزير للسياسات والشئون الاقتصادية.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الشرقاوي حصل على درجة الدكتوراه في التمويل من جامعة هيريوت وات بالمملكة المتحدة البريطانية، كما حصل على عضوية الجمعية الأمريكية للتمويل وجمعية المحاسبة والتمويل البريطانية، بالإضافة إلى أنه حاضر في الجامعات البريطانية كجامعة استراثكلايد، إدنبرة، وكوفنتري.

كما شغل الدكتور الشرقاوي عدة مناصب منها، المدير التنفيذي لصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس، والقائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية، ورئيس وحدة حل مشاكل المُستثمرين بالوزارة، كما أنه عضو اللجنة الدائمة لدراسة وفرز المُقترحات والأفكار الهادفة لدعم أداء الاقتصاد، ومتابعة مقترحات المؤتمر الإقتصادي، وعضو مجلس أمناء مؤسسة الجامعات الأوروبية بمصر، كما شارك د. الشرقاوي في إعداد الخطط الاستثمارية للوزارة، وأشرف على دراسات جدوى الجامعات الأهلية الجديدة، بالإضافة إلى المشاركة في مفاوضات وإبرام عقود الاتفاقيات الدولية مع الجامعات الأجنبية، فضلًا عن مشاركته في العديد من المؤتمرات الدولية وورش العمل حول التمويل والاستثمار.