شكرا لقرائتكم خبر عن تجريد وتمهيد 3 طرق رئيسية بقرية زاوية أبو مسلم فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس من تجريد وتمهيد الطرق الرئيسية والداخلية بقرية زاوية أبو مسلم، وذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية.

وشملت جهود المركز، تجريد وتمهيد شارع زغلول الرئيسي، وشارع سكة نجيب، وشارع عبدالدايم بعيله ومتفرعاتها داخل قرية زاوية أبو مسلم بقطاع شبرامنت، وذلك تحت إشراف اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، ومتابعة هاني فؤاد نائب القطاع ومجموعة العمل الموافقة.

ومن جانبه، تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود مركز ومدينة أبو النمرس في تنفيذ مشروعات الرصف للطرق والمحاور المرورية المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، مكلفا رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بضرورة متابعة الشركات المنفذة للأعمال بصفة دورية مع مراعاة الالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال لضمان عوامل الاستدامة والحفاظ على ما تم ضخه من اعتمادات مالية في تلك المشروعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتواصل المحافظة، تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، والتي شهدت إدراج العديد من الطرق والمحاور المرورية بخطط التطوير لتحسبن حركة سير المواطنين والمركبات.

ويشهد طريق المنصورية من خلال مديرية الطرق أعمال تطوير ورصف، بدءا من أسفل الطريق الدائري بكفر غطاطي حتى الطريق الأبيض بطول 7 كم، وذلك في إطار تنفيذ خطة تطوير شاملة بتلك القطاعات لتحسين الحركة المرورية والذي شهد وضع الطبقة الرابطة بالعديد من قطاعات الطريق.

وكلف محافظ الجيزة، مديرية الطرق ورؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الدورية لمشروعات الرصف والتطوير للشوارع المدرجة والمتابعة مع الشركات المنفذة للانتهاء وفقا للجدول الزمنى المحدد لها.



جانب من رصف الطرق



رصف الطرق