شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار تضرب شرق الإسكندرية اليوم الجمعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون الخليج 365، فيديو من محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، حيث تشهد عروس البحر المتوسط حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وهطول أمطار غزيرة منذ الصباح، خاصة على شرق المحافظة، مع انخفاض فى درجات الحرارة على أنحاء المحافظة.

وأصدر اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والإرتقاء بالشكل الحضارى والجمالي، وذلك فى إطار استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال العام الميلادى الجديد، والاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأشار محافظ الاسكندرية، إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أى شكاوى طارئة والتعامل معها فى الحال.

ومن جانبها، أعلنت شركة الصرف الصحى فى الإسكندرية، اليوم الجمعة برئاسة اللواء محمود نافع، أن منطقة شرق الإسكندرية شهدت هطول أمطار على شرق الإسكندرية غزيرة فى صباح اليوم، بناء على توقعات هيئة الأرصاد بهطول أمطار، مع تمركز سيارات ومعدات وبدالات الشركة، للتعامل مع تجمعات لمياه الأمطار تنتج عن حالة الطقس اولا بأول .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى.



























