شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن الهيئة العامة للمساحة المصرية.. تتولى تحديد مواقيت الصلاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشئت الهيئة المصرية العامة للمساحة عام 1898، تحت مسمى اسم مصلحة المساحة العمومية، وكان الغرض من إنشائها فى ذلك الوقت تغطية مصر بالخرائط الطبوغرافية وإنشاء خرائط ودفاتر الملكية للأراضى الزراعية الواقعة داخل الزمام والعقارات المبنية داخل المدن بهدف تحصيل الضرائ العقارية عليها، وإنشاء سجلات المكافات لها.

وفى التقرير التالى نرصد 11 معلومة لا تعرفها عن هيئة المساحة المصرية:

1- مسئولة عن توثيق وتدقيق خرائط مصر منذ نشأتها وحتى الآن، وكذلك أملاك الدولة.

2- تدقيق وتحديد ملكيات الأفراد من الأراضى والعقارات، بما يسهم فى القضاء على النزاعات.

3- تتحمل مهمة إمداد الحكومة والقطاع العام والخاص والمواطنين بالمعلومات.

4- مسئولة عن تنفيذ جميع أنواع القياس والخرائط والشبكات وتعيين حدود الملكية والعقارات اللازمة.

5- صرف التعويضات للمتضررين سواء كانوا أشخاصًا أو هيئات خاصة أو حكومية والبت فى نزاعات الأهالى.

6- تتولى تحديد مواعيد مواقيت الصلاة من خلال الإدارة العامة للجيوديسيا بالتنسيق مع دار الإفتاء والأزهر وهيئة الأوقاف.

7-تقدم خدمات الحسابات الفلكية واصدار التقويم.

8- مسئولة عن تحديد قبلة المساجد وخطوط وقوف المصلين، وحساب مواقيت الصلاة فى مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية.

9- تشارك فى استطلاع أهلة الأشهر الهجرية من خلال لجان رصد فى 6 محافظات بالتنسيق مع معهد البحوث الفلكية لمراجعة بيانات الأهلة الخاصة ببدايات الأشهر الهجرية تحت رعاية مفتى الجمهورية.

10- تشترك مع الشهر العقارى والضرائب فى عملية تسجيل الملكيات.

11- تقوم بالعمل المساحى، وإعطاء المواطن خريطة ودفتر مسجل فيه بيانات الملكية والضرائب المقررة ويحرر الشهر العقارى عقد الملكية.