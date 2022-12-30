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شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل قطارات جديدة بدرجة ثالثة مكيفة غدا على خطى القاهرة والإسكندرية لـ بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر
مواعيد القطارات بعد تشغيل الخدمة الجديدةتبدأ من غد السبت
- تشغيل قطار 3015 مكيف القاهرة / بورسعيد يقوم من محطة القاهرة الساعة 04.50 يصل لمحطة بورسعيد 09.00 طبقا للجدول المرفق.
- تشغيل قطار 3010/3011 مكيف بورسعيد / الإسكندرية (طريق قويسنا بركة السبع) دون دخوله محطة بنها ويقوم من محطة بورسعيد الساعة 16.10 يصل لمحطة الإسكندرية 22.05 طبقا للجدول المرفق.
تبدأ من الأحد الموافق 1 / 1 / 2023
- تشغيل قطار 3016 مكيف بورسعيد / القاهرة يقوم من محطة بورسعيد الساعة 15.15 يصل لمحطة القاهرة 19.20 طبقا للجدول المرفق.
اعتبارا من يوم السبت الموافق 31 / 12 / 2022 يتم اختصار قطاري 961 و962 بمحطة الإسماعلية، كما يتم تعديل مواعيد قطارات 251/ 287 / 278 / 273 / 951 / 962 / 960 طبقا للجداول المرفقة، وأكدت الهيئة أنها لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.
خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة على خطى القاهرة بورسعيد - الاسكندرية بورسعيد
خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة على خطى القاهرة بورسعيد - الاسكندرية بورسعيد1
خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة على خطى القاهرة بورسعيد - الاسكندرية بورسعيد2
خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة على خطى القاهرة بورسعيد - الاسكندرية بورسعيد3