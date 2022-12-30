شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل قطارات جديدة بدرجة ثالثة مكيفة غدا على خطى القاهرة والإسكندرية لـ بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ غدا هيئة السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة على خطى القاهرة/بورسعيد، والإسكندرية/بورسعيد، وذلك مع بداية العام الجديد، في ظل التطوير المستمر الذي تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير سبل الراحة اللركاب، وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال تشغيل قطارات جديدة.

مواعيد القطارات بعد تشغيل الخدمة الجديدة

- تشغيل قطار 3015 مكيف القاهرة / بورسعيد يقوم من محطة القاهرة الساعة 04.50 يصل لمحطة بورسعيد 09.00 طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 3010/3011 مكيف بورسعيد / الإسكندرية (طريق قويسنا بركة السبع) دون دخوله محطة بنها ويقوم من محطة بورسعيد الساعة 16.10 يصل لمحطة الإسكندرية 22.05 طبقا للجدول المرفق.

تبدأ من الأحد الموافق 1 / 1 / 2023

- تشغيل قطار 3012/3013 مكيف الإسكندرية / بورسعيد (طريق بركة السبع قويسنا ) دون دخوله محطة بنها ويقوم من محطة الإسكندرية الساعة 04.00 يصل لمحطة بورسعيد 09.55 طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 3016 مكيف بورسعيد / القاهرة يقوم من محطة بورسعيد الساعة 15.15 يصل لمحطة القاهرة 19.20 طبقا للجدول المرفق.

اعتبارا من يوم السبت الموافق 31 / 12 / 2022 يتم اختصار قطاري 961 و962 بمحطة الإسماعلية، كما يتم تعديل مواعيد قطارات 251/ 287 / 278 / 273 / 951 / 962 / 960 طبقا للجداول المرفقة، وأكدت الهيئة أنها لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.