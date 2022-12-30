شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لا امتحانات إلكترونية للثانوى العام من المنزل وتعقد فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى العام تعقد فى المدارس داخل لجان انتخابية مؤمنة ضد الغش، ولن تعقد اختبارات لأى طالب من المنزل أو خارج المدرسة، مشددة على أن الحضور لجميع الطلاب فى الامتحان الزامى، ومن يتخلف سوف يضيع عنه الامتحان ولن يتم فتح نسخة امتحان خارج المدارس الثانوى لأنها تعقد على شبكة المدارس الداخلية.

وتعقد الاختبارات الإلكترونية والورقية على مستوى الإدارات التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي على أن تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختبار من متعدد بنسبة 85%، ويكون الامتحان إلكترونيا أو مقاليا في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان.

وأكدت المديريات التعليمية أنه يتم توفير فرد أمن بكل إدارة في مقر وضع الأسئلة مصاحب للموجه الأول للمادة ومسئول التطوير التكنولوجي أثناء رفع الامتحان على المنصة، ويتم تحميل أسئلة الاختبارات على منصة الامتحانات بنفس ترتيب المواد طبقا لجدول الامتحان المعد من المديرية على أن يبدأ تحميل الامتحانات على المنصة بداية يناير المقبل على أن يتم الحفاظ على سريتها.

وأوضحت الوزارة أنه يمنع الخروج من لجنة الامتحان بورقة المفاهيم كما لا يسمح للطالب بدخول اللجنة في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بأي أوراق، كما أنه لا يسمح للطالب بدخول اللجنة بأي كتب تخص المادة أو أوراق بيضاء تستخدم كمسودة وشددت على عدم مغادرة لجنة الامتحان بعد انتهاء الإجابة عن الأسئلة الالكترونية فقط دون الإجابة على الاسئلة المقالية الورقية.

وتابعت الوزارة أنه يحظر على الطلاب القيام بالغش داخل لجنة الامتحان، وإلا يتعرض للمساءلة والعقاب، كما يحظر على الطلاب القيام بتصوير اجزاء من الامتحان ووضعها على السوشيال ميديا وإلا يتعرض للمساءلة والعقاب.

جدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه بأن يقوم الموجهون الأوائل من واضعي أسئلة الامتحانات بإعداد ورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد الامتحان في حدود محتويات الورقة الامتحانية يتسلمها الطالب يوميا مع بدء الامتحان على أن يقوم الطالب بتسليمها مرة أخرى بعد انتهاء الزمن الكلي المخصص لكل مادة ، ولا يجوز الاحتفاظ بها.