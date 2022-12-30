شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لا امتحانات إلكترونية للثانوى العام من المنزل وتعقد فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر
وتعقد الاختبارات الإلكترونية والورقية على مستوى الإدارات التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي على أن تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختبار من متعدد بنسبة 85%، ويكون الامتحان إلكترونيا أو مقاليا في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان.
وأكدت المديريات التعليمية أنه يتم توفير فرد أمن بكل إدارة في مقر وضع الأسئلة مصاحب للموجه الأول للمادة ومسئول التطوير التكنولوجي أثناء رفع الامتحان على المنصة، ويتم تحميل أسئلة الاختبارات على منصة الامتحانات بنفس ترتيب المواد طبقا لجدول الامتحان المعد من المديرية على أن يبدأ تحميل الامتحانات على المنصة بداية يناير المقبل على أن يتم الحفاظ على سريتها.
وأوضحت الوزارة أنه يمنع الخروج من لجنة الامتحان بورقة المفاهيم كما لا يسمح للطالب بدخول اللجنة في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بأي أوراق، كما أنه لا يسمح للطالب بدخول اللجنة بأي كتب تخص المادة أو أوراق بيضاء تستخدم كمسودة وشددت على عدم مغادرة لجنة الامتحان بعد انتهاء الإجابة عن الأسئلة الالكترونية فقط دون الإجابة على الاسئلة المقالية الورقية.
وتابعت الوزارة أنه يحظر على الطلاب القيام بالغش داخل لجنة الامتحان، وإلا يتعرض للمساءلة والعقاب، كما يحظر على الطلاب القيام بتصوير اجزاء من الامتحان ووضعها على السوشيال ميديا وإلا يتعرض للمساءلة والعقاب.