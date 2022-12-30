شكرا لقرائتكم خبر عن يخدم مناطق ناهيا وكرداسة.. تفاصيل تطوير طريق المنصورية بطول 7كم فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة من خلال مديرية الطرق والنقل، تنفيذ أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة طريق المنصورية بطول 7كم، بدءا من أسفل الطريق الدائرى بكفر غطاطى حتى الطريق الأبيض، والذى يعد أحد أهم مشروعات الطرق التى تشهدها المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 130 مليون جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويستهدف المشروع، إعادة واجهة الجيزة الحضارية والسياحية والارتقاء بالخدمات السياحية، وتيسير حركة المواطنين، بالإضافة إلى خدمة المحاور المرورية الجديدة التى تنفذ على أرض الجيزة وأهمها الطريق الأبيض ومحور 26 يوليو الجديد.

وجاء توجه المحافظة نحو تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق، لخدمة الطريق الأبيض الجديد، الذى يربط الطريق الدائرى بمحور 26 يوليو الجديد، والذى يعد هو الآخر أحد أهم مشروعات الطرق الذى يتم تطويره وتوسعته فى المحافظة، مما سيسهم فى تقليل الضغط على محور 26 يوليو.

ويشمل المشروع، توسيع الطريق بعرض (30م – 35م) بدلا من 15م، وإنشاء ممشى سياحى بطول مسافة التطوير الجديدة بطريق المنصورية، ليكون بمثابة ممشى سياحى وحضارى يليق بالمتحف الجديد على غرار ممشى المريوطية السياحي؛ فضلا عن إنشاء 10 كبارى مشاة آمنة وحضارية للمواطنين، واستكمال أعمال التطوير والرصف بداية من الطريق الأبيض (بعد الـ7 كيلو) وحتى طريق الصليبة بطول 5كم باتجاه منشأة القناطر والطريق الصحراوي.

ويعد المشروع من أهم المشروعات الحيوية، التى ستخفف كثيرا من عناء المواطنين وتقلل من زمن رحلاتهم، فالقادمين من منطقة الهرم باتجاه طريق مصر إسكندرية الصحراوى، يمكنهم سلك طريق المنصورية ثم الطريق الأبيض والدخول يسارا باتجاه طريق مصر إسكندرية الصحراوى، حيث أن الطريق الأبيض ربط بين مناطق المنصورية، والمريوطية، وناهيا، والمعتمدية للوصول إلى طريق مصر إسكندرية الصحراوى فى أقل من 10 دقائق.

وبانتهاء أعمال تطوير ورصف طريق ترعة المنصورية ودعمه بكافة الخدمات فى 30 مايو القادم، سيستفيد عدد كبير من مواطنى المناطق المحيطة به، وأهمها مناطق رشاح عبد الله، وناهيا، وبنى مجدول، ومنطقة كفر حكيم والتى كانت معزولة قبل تطوير الطريق، بالإضافة إلى مناطق كرداسة، وبنى مجدول، وأبو رواش، وبرك الخيام، لما سيحققه من سيولة مرورية كبيرة.

أعمال رصف طريق المنصورية بطول 7كم



تطوير طريق المنصورية الطريق الأبيض في الجيزة



أعمال تطوير طريق المنصورية الطريق الابيض



تطوير طريق المنصورية الطريق الابيض