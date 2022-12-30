شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم تحتفل بأعياد الكريسماس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم اليوم بأعياد الكريسماس ورأس السنه الميلاديه، وذلك بحضور مدير المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم الدكتور حسنى السيد وعدد من قيادات الإدارة التعليمية بالمقطم.

وشهد الاحتفال عرض مسرحي للاطفال عن كيفية الحفاظ على البيئة من التلوث والعرائس والالعاب الترفيهية للأطفال وتوزيع الحلوى وهدايا تذكارية باسم كل طالب.

وكانت المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم والتابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، احتفلت الاسبوع الماضي بعودة الطلاب بعد انتهاء الفصل الدراسى الأول وبدء الفصل الدراسى الثاني، وذلك بحضور عواطف مهنى مديرة الإدارة التعليمية بالمقطم ووكيل الإدارة اشرف حلمى مدير عام الأمن بالإدارة عادل أبو العينين، ومدير المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم الدكتور حسنى السيد و الدكتورة عبير غنيم مدير عام العلاقات العامة بالمدرسة.

وتجدر الإشارة إلى أن المدارس الرسمية الدولية فى مصر تُعد أحد المشروعات القومية الواعدة، والتى تتميز باحتفاظها بمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى المناهج الدولية، وهو تعليم دولى يطبق لأول مرة فى بيئة محلية وبجودة عالية، وتأتى هذه المدارس فى إطار سعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برعاية ودعم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى تقديم خدمة تعليمية دولية، لإتاحة الفرصة فى التعليم المتميز على كل المستويات من أجل رفع مستوى التعليم فى مصر كخطوة لمواكبة التطورات العالمية فى 20 مدرسة، وجارى التوسع بها على مستوى الجمهورية.