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شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم تحتفل بأعياد الكريسماس.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وشهد الاحتفال عرض مسرحي للاطفال عن كيفية الحفاظ على البيئة من التلوث والعرائس والالعاب الترفيهية للأطفال وتوزيع الحلوى وهدايا تذكارية باسم كل طالب.
وتجدر الإشارة إلى أن المدارس الرسمية الدولية فى مصر تُعد أحد المشروعات القومية الواعدة، والتى تتميز باحتفاظها بمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى المناهج الدولية، وهو تعليم دولى يطبق لأول مرة فى بيئة محلية وبجودة عالية، وتأتى هذه المدارس فى إطار سعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برعاية ودعم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى تقديم خدمة تعليمية دولية، لإتاحة الفرصة فى التعليم المتميز على كل المستويات من أجل رفع مستوى التعليم فى مصر كخطوة لمواكبة التطورات العالمية فى 20 مدرسة، وجارى التوسع بها على مستوى الجمهورية.
. المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم تحتفل باعياد الكريسماس
. المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم تحتفل باعياد
المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم
جانب من التكريم