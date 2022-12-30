شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: مبادرة دعم مراكز الرعاية الأولية يستفيد منها 80 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزارة الصحة تحرص على النهوض بقطاع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في كل محافظات مصر، مشيرا إلى استعراض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، مبادرة دعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية التي يستفيد منها 80 مليون مواطن داخل الدولة.

أضاف حسام عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن وزارة الصحة ستجرى تطوير شامل لمراكز طب الأسرة والمراكز الصحية الأولية والأساسية، من حيث الكم والكيف، حيث يشمل الأول، مد ساعات العمل لتكون حتى الثامنة مساءً بدلا من الثانية ظهرا بالوحدات الصحية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه بالنسبة للكيف في ضوء تطوير المراكز الصحية، سيشمل تقديم خدمة الطوارئ وتحسين كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في وحدات الرعاية الأولية والأساسية بالمحافظات.

وأكمل الدكتور خالد عبد الغفار: "المرحلة الأولى من المبادرة تشمل 21 محافظة، بجانب أن هناك 6 تعمل وزارة الصحة تطبق وزارة الصحة بهم منظومة التأمين الصحي الشامل، ونحن نقوم بتطوير متوازي لمنظومة الخدمة الصحية من خلال وحدات الرعاية الأولية وتحسين البنية الصحية والمنشآت وتدريب الطواقم الطبية وحزم تحفيزية أخرى من الناحية المالية للعاملين بالرعاية الأساسية مرتبطة بالخدمات، وغيرها من الحزم الإضافية الأخرى".

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تناول خلاله تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

واستهل وزير الصحة والسكان حديثه بالإشارة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة في قرى ومحافظات مصر بالكامل، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم خدمات وحدات الرعاية الأولية.

وقدم الوزير شرحًا تفصيليا حول مفهوم خدمات الرعاية الأولية؛ لاطلاع المواطنين على الخدمات المقدمة من خلال هذه الوحدات، مشيرا في سياق ذلك إلى أن تلك الوحدات قائمة في جميع محافظات الجمهورية، وتقدم العديد من الخدمات للمواطنين، ومنها الكشف المبكر عن الأمراض، وكذا الخدمات الخاصة بالمبادرات الرئاسية المتنوعة، مثل: صحة المرأة، وتنظيم الأسرة، والخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن هناك 5426 وحدة رعاية أولية على مستوى المحافظات، بما يشير إلى تواجد الخدمات الصحية بقوة داخل كل القرى والمراكز في المحافظات، وقال: إنه في سبيل تعزيز القدرة على العمل في كل القرى في نفس التوقيت، كان لا بد من العمل على تطوير وحدات الرعاية الأولية؛ بهدف تعظيم الاستفادة للمواطنين، والتواجد في مناطق قريبة من سكن المواطن البسيط في كل محافظة، حيث من المقرر أن يستفيد من المشروع القومي المتمثل في هذه المبادرة نحو 80 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.