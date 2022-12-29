شكرا لقرائتكم خبر عن أمين نقابة المهندسين: نشهد فترة تنموية غير مسبوقة والخريجين المتفوقين سواعد وبناة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الفيوم برئاسة المهندس جمال عبدالواحد وبحضور المهندس يسرى الديب الأمين العام للنقابة والمهندس المعتز بالله بركات أمين الصندوق المساعد للنقابة وعددا من أعضاء المجلس الأعلى، حفلها السنوى، لتكريم المهندسين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه واوائل كليات الهندسة لعام 2022 والمهندسين الذين بلغوا سن المعاش ، وكذا تم تكريم اسر المهندسين الراحلين خلال عام 2021/2022.

كما شهد الحفل ايضا تكريم المهندسين رؤساء الإدارات والمصالح ومديري الإدارات الهندسية لما بذلوه من جهد وعطاء لخدمة مهنة الهندسة.

من جانبه اشاد المهندس يسري الديب الأمين العام لنقابة المهندسين بتنظيم الحفل مؤكدا علي فخر نقابة المهندسين المصرية دوما بأبنائها المتفوقين من حديثي التخرج مشيرا انهم سواعد مصر التي تبني وتعمر خلال المرحلة القادمة، في ظل فترة تنمية كبيرة تشهدها مصر وتقوم بالقطع بسواعد مهندسي مصر وعمالها.

كما اشاد الديب بتكريم المهندسين الذين بلغوا سن المعاش وأسر المهندسين الراحلين لافتا انهم قضوا حياتهم في خدمة مهنة الهندسة تاركين خطي يسير عليها من يستكمل الطريق من شباب المهندسين.

أقيم الحفل بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، وحضور كل من: المهندس أحمد التوني، والمهندس محمد حمودة، والمهندس محمد الواضح أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين،

والمهندس ناصر الحصري أمين النقابة الفرعية بالفيوم ، والمهندس مصطفي مؤمن أمين الصندوق، والمهندس هشام والي، رئيس نقابة الفيوم السابق، وعدد من أعضاء النقابة العامة للمهندسين، والنقابة الفرعية بالفيوم، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض فيديو توثيقي عن الأنشطة والفعاليات المختلفة التي قامت بها نقابة المهندسين الفرعية بالفيوم خلال عام 2022.

من جانبه نقل نائب المحافظ، تحيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لكافة الحضور، مقدماً التهنئة لجميع المهندسين المكرمين، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق، مثمناً جهود نقابة المهندسين بالفيوم، وحرصها الدائم على تكريم أبنائها المتفوقين والمتميزين علمياً وعملياً.

وفي ختام الحفل، قام نائب المحافظ، بتكريم المهندسين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة وأوائل كليات الهندسة لعام 2022، والمهندسين المحالين إلي المعاش، وتكريم أسر المهندسين المتوفين، والمهندسين رؤساء الإدارات والمصالح ومديري الإدارات الهندسية، حيث تم منحهم شهادات التقدير والدروع التذكارية، عرفاناً بما قدموه لوطنهم وتقديراً لتميزهم وتفوقهم.