شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2022.. خطة لتحويل كافة المطارات المصرية إلي صديقة للبيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت المطارات المصرية خطوات كبيرة في مجال التنمية المستدامة، خلال عام 2022 فيما يخص البيئة والطاقة وتعظيم العوائد الإقتصادية في مشروعاتها بتطوير المطارات، حيث تم الإعتماد على الطاقة المتجددة فضلاً عن الإلتزام بترشيد الطاقة و تقليل التلوث، والبدء في تحويل المطارات إلي مطارات صديقة للبيئة و ذلك بإنشاء مبنى جديد صديق للبيئة بمطار برج العرب الدولي ليصبح باكورة منظومة المطارات المصرية صديقة البيئة، وذلك عن طريق تقليل الإنبعاثات الكربونية والاعتماد على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لنواكب الإتجاه العالمي في الإعتماد على الطاقة المتجددة.

ونظراً للجدوى الإقتصادية الملحوظة من تعميم مشروعات التنمية المستدامة بجانب خلق مناخ بيئي صحي و نقي حددت المطارات المصرية المقاييس التصميمية في مباني المطارات التي تفرض وجود مساحات مفتوحة بالحقل الجوي وعدم السماح بالإرتفاعات الشاهقة في تصميم مباني الركاب، مما يجعل الأسطح فوق المباني أكثر اتساعاً لاستغلالها في تنفيذ محطات الطاقة الشمسية للاعتماد عليها في تشغيل المطار بكامل طاقته وإمكانية تصدير فائض الطاقة المنتجة.

واستكمالاً للإجراءات التي بدأتها الحكومة المصرية نحو تحويل مدينة شرم الشيخ إلي مدينة خضراء إلتزام مطار شرم الشيخ الدولي بالسياسة البيئية، حيث تم تحويل إضاءة جميع المباني إلي أضاءة LED وتم رصف الحقل الجوي بمواد معاد تدويرها بتقنية الرصف على البارد و يتم الأن إستكمال مشروع إنشاء مخرات للسيول مطابقة للمواصفات بالجزر الرملية بين المدرجين ويتم أيضاً تركيب ألواح شمسية بمواقف انتظار السيارات بالمطار توفيراً للطاقة.

وعلى صعيد أخر تم اعتماد نظم العمارة الخضراء بمطارسفنكس وشرم الشيخ الدوليين، حيث تم إضاءتهم طبيعياً باستخدام الجدران الزجاجية المعزولة حتى تمنع التسرب الحراري.

ومنعاً لإهدار المياه تم معالجة مياه الري و إعتماد تقنية الري بالتنقيط بالمحيط الزراعي بمطارات شرم الشيخ، برج العرب، أسوان، الغردقة، أسيوط وسوهاج ومؤخرا تم تركيب أنظمة BMS لمباني الركاب بمطارات برج العرب، شرم الشيخ و الغردقة وهي أنظمة تعمل على التحكم في إستهلاك الطاقة مع كثافة التشغيل.