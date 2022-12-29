شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمن معلومات يكشف حيل "الهاكرز" لاختراق الحسابات البنكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد شريف خبير أمن المعلومات ومدير فريق اختبار الاختراق بأحد البنوك الهولندية: "هناك أكثر من مستوى حماية من الاختراقات، ونظام الإنترنت البنكى إذا كان غير مؤمن بشكل كافى فلا تفرق خبرة الشخص المخترق".

وأضاف خبير أمن المعلومات ومدير فريق اختبار الاختراق بأحد البنوك الهولندية، خلال لقائه ببرنامج "مصر تستطيع"، عبر قناة "دي إم سي"، مع الإعلامي أحمد فايق: "أن من أكثر الخدع انتشارا هو أن يكون لديك إيميل ومسجل به الحساب البنكى ويأتيك إيميل من بنك ويطلب منك الباسوورد لحماية حسابك، ويتم سرقة الحساب، وهناك طريقة أخرى يتم فيها خداع العميل من خلال الهاتف، وهو الأمر المنتشر في مصر، حيث يتم طلب بيانات لتحديث بطاقة الائتمان وكثيرون يقعون فى هذه الخدعة".

وأوضح خبير أمن المعلومات ومدير فريق اختبار الاختراق بأحد البنوك الهولندية، أن "من أكثر الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، هو أن يتصل بك رقم ويطلب بياناتك، ويكون أمامك رقم البنك، ولكن هذا خطأ، فهناك طريقة تسمح بالاتصال بك من رقم ويظهر عندك رقم شخص آخر، وهى من التقنيات التى يقوم بها الهاكرز".

وتابع المهندس أحمد شريف: "إذا أردت أن تتأكد من الشخص الذى اتصل بك، يمكن أن تتصل به مرة أخرى".