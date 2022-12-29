شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد البرازيلى لكرة القدم: بيليه هو أيقونة أبدية لبلادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الاتحاد البرازيلى لكرة القدم بأسطورة كرة القدم الذى وافته المنية اليوم "بيليه" باعتباره "أيقونة أبدية" لبلاده.

ووصف الاتحاد - في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية اليوم/ الخميس/- بيليه بأنه "كان أكثر بكثير من أعظم رياضي عبر كل العصور"، مضيفاً أنه "كان ملك كرة القدم لدينا بمثابة أرفع دعاية للبرازيل المنتصرة، وهو الذي لم يخش أبداً من مواجهة الصعوبات. لقد أظهر لنا بيليه أن هناك دائماً طريقاً جديداً". بدوره، نعى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الأسطورة البرازيلية بيليه، الذي توفى، عن عمر ناهز الـ82 عاما، قائلا: "اللاعب.. الملك.. الخلود"، جاء ذلك عبر موقع التدوينات المُصغرة "تويتر" أرفقها بصورة بيليه، وهو يحتفل بفوزه بكأس العالم.

وغرّد الحساب الرسمى لأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، بعد وفاته مساء اليوم الخميس، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد صراع طويل من المرض، بعد معاناته مع سرطان القولون.

وقال الحساب الرسمي لـ بيليه عبر موقع "تويتر": "كان الإلهام والحب بمثابة علامة على رحلة الملك بيليه، الذي وافته المنية بسلام اليوم".

وأضاف: "في رحلته، سحر إدسون العالم بعبقريته في الرياضة، وأوقف الحرب، وقام بأعمال اجتماعية في جميع أنحاء العالم ونشر ما يعتقد أنه العلاج لجميع مشاكلنا بالحب".

ولعب بيليه للبرازيل وفريقي سانتوس ونيويورك كوزموس، وفاز بكأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970 وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب آخر.