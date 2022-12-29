شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة بيليه أسطورة الكرة البرازيلية عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة بلومبرج الأمريكية، وفاة الأسطورة البرازيلية بيليه عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حيث كان يعانى بيليه من الإصابة بمرض السرطان منذ سنوات، حيث يتلقى العلاج منذ فترة طويلة، بجانب بعض المشاكل فى القلب والكلى.

وتدهورت حالة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، خلال الأيام الماضية، وظل فى المستشفى لأيام طويلة من أجل علاجه. وبدأ بيليه مسيرته الكروية مبكرًا مع نادي سانتوس، وهو يبلغ من العمر 15 عامًا، ولعب مع منتخب البرازيل لكرة القدم وهو بعمر السادسة عشرة، وفاز بـ 3 بطولات كأس العالم مع منتخب بلاده السيلساو خلال أعوام 1958 و1962 و1970، وهو اللاعب الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز. وقاد بيليه فريقه نادي سانتوس البرازيلي إلى لقب كأس ليبرتادوريس في عامي 1962 و1963، وأعلن اعتزاله كرة القدم في عام 1977، وعين بعدها سفيرًا لكرة القدم في جميع أنحاء العالم. بيليه يوجه رسالة للجماهير البرازيلية بعد وداع كأس العالم قطر 2022

بيليه يوجه رسالة للجماهير البرازيلية بعد وداع كأس العالم قطر 2022 وفي سياق متصل، كانت آخر رسائل بيليه عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعد وداع منتخب البرازيل كأس العالم: افتح الرسالة عن حلمي.. الحياة فرصة، ما نفعله بها متروك لكل واحد منا، لقد فهمناها بشكل صحيح وفهمناها بشكل خاطئ، في النصر نستقبل الاحتفال في الهزيمة التعلم، الحياة دائما كريمة وتقدم بدايات جديدة. وأضاف: مع كل يوم يمر، نبدأ مسارًا جديدًا، وفي هذه الدورة نطعم الأحلام التي لا تموت أبدًا، بغض النظر عن تعثر الرحلة.

وكان كيلي ناسيمينتو، ابنة الأسطورة البرازيلي بيليه، كشف فى وقت سابق أن عددا كبيرا من أبنائه وأحفاده تواجدوا ليلة عيد الميلاد بالمستشفى، التي يرقد بها بطل العالم منذ شهر تقريبا؛ بسبب تأخر حالته الصحية بشكل متزايد إثر مرضه الذي يعاني منه منذ فترة.

كشفت مستشفى ألبرت أينشتاين في مدينة ساو باولو، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد حول الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، والذى يتعافى من ورم فى القولون.

وكانت مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو كشفت يوم 21 ديسمبر الجارى أن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه يعاني من فشل كلوي وقلبي ناجمين عن تفاقم حالته السرطانية.

وأشارت التقارير إلى أن بيليه يحصل على جرعات مكثفة من المسكنات لتخفيف آلام السرطان الذى يعانى منه منذ بداية العام، رغم إجرائه جراحة فى سبتمبر من العام الماضي.

وكان بيليه قد وجه رسالة شكر إلى دولة قطر عبر حسابه الشخصي بإنستجرام بعدما عُرضت صورة بيليه على واجهات عدة مبانٍ عملاقة فى الدوحة رسالة كتب فيها "تعافى سريعا".

وكتب بيليه على إنستجرام فى رسالة مصاحبة لصور التكريم: "أصدقائي، أنا فى المستشفى أقوم بإجراء فحص شهرى، من الرائع دائما تلقى رسائل إيجابية مثل هذه، شكرا لقطر على هذا التكريم ولكل من يرسل لى مشاعر طيبة".

وتم نقل بطل العالم 3 مرات، الأربعاء الماضي، إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو لتقييم نتائج العلاج الكيميائي الذي يعالج ورم القولون الذي تم تشخيص إصابته به في سبتمبر 2021.

وكان بيليه (82 عاما) قد استأصل ورما من القولون في سبتمبر 2021، ومنذ ذلك الحين يدخل ويخرج من المستشفى لتلقى العلاج بشكل منتظم.