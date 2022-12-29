شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تكشف تطورات أول حالة زراعة رئة من متبرع حى بمصر والشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، تماثل المريضة "سحر" للشفاء والتي تم إجراء زراعة رئة لها كأول حالة زراعة في مصر والشرق الأوسط من متبرع حي، وصرح الدكتور أحمد مصطفى مدير برنامج زراعة الرئة، أن "سحر" تتماثل للشفاء، لافتاً أن فترة الرعاية المركزة هي فترة دقيقة جدا في حياة المريض.

وكانت سحر على أجهزة الإرواء القلبي الرئوي أو الإيكمو وتستخدم هذه الأجهزة كمدعمات لوظائف القلب والرئة لحين استرداد وظيفتهما تدريجيا بعد هذه الجراحة المعقدة، وبفضل الله تم فصل هذه الأجهزة من المريضة.

وأضاف أن المرحلة التالية تتركز في التأهيل البدني والتنفسي وهي مرحلة قد تستغرق أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وأكد الدكتور محمد حسين مدير وحدة زراعة الرئة بجامعة عين شمس، أن رئة سحر أصبحت تعمل بصورة ممتازة وعادة لوظيفتها الطبيعية، وأن الحالة مستقرة وفي تحسن مستمر، وتم فصلها صباح اليوم عن جهاز الإيكمو، وهي تعتمد حاليا على رئتها الجديدة مع اعتماد جزئي على جهاز التنفس الصناعي، وجاري العمل على فصلها عن جهاز التنفس الصناعي في خلال الأسبوع القادم.