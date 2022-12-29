شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير محاضر لمحلات تجارية فى حملة تموينية بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مديرية تموين الجيزة جهودها الرقابية لضبط الأسواق والمخالفين ومحاربة الغش والاحتكار بكافة صوره، والتأكد من الالتزام بالأوزان المقررة والاشتراطات الصحية، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وطلعت حسن وكيل وزارة التموين بالجيزة.

وفي هذا الإطار، تمكنت إدارة تموين الهرم في حملة تموينية على الأسواق، من تحرير محضر عدم وجود ترخيص ضد محل سوبر ماركت والتحفظ على 55 باكتة أرز بكل باكتة عدد 10 كياس + عدد 10 باكتة سكر بكل باكتة 10 أكياس بدون فواتير وتم التحفظ على المضبوطات داخل المحل لحين صدور قرار النيابة بشأنهم.

وشهدت الحملة تحرير محضر عدم وجود ترخيص لمطعم مأكولات ومصادرة 4 إسطوانات غاز صغيرة الحجم والمخصصة للاستهلاك المنزلي فقط وتم التحفظ عليهم بمستودع الأهرام لحين صدور قرار النيابة بشأنهم.

كما تم تحرير محضر عدم وجود ترخيص لمحل سوبر ماركت وتم مصادرة عدد 166 كيس سكر أنواع مختلفة بدون فواتير والتحفظ عليهم بمحل جمعيتي لحين صدور قرار النيابه بشأنهم، بالإضافة إلى تحرير محضر عدم وجود ترخيص لمحل جزارة بمعرفة الإدارة وتم مصادرة عدد 75 كيلو جرام لحوم بمعرفة الطب البيطرى.

كما أسفرت الحملة عن تحرير محضر عدم وجود ترخيص وعدم إعلان عن أسعار لمحل سوبر ماركت وتم إعدام بمادة الكلور عدد 4 بولات زجاجية بداخلها جبنة مطبوخة وبها قطع من السوسيس واللانشون والبسطرمه مجهوله المصدر وبها تغير في الخواص الطبيعية.

يأتى ذلك ضمن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة للمتابعة المستمرة للأسواق، منعًا لأي ممارسات تستهدف تعطيش الأسواق أو إخفاء أو احتكار السلع، من خلال الحملات المكثفة اليومية الميدانية لعدد من منافذ السلع الغذائية والأسواق والمحال التجارية لمتابعة توافر السلع الغذائية والاستراتيجية بالأسواق والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنه وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين