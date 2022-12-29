شكرا لقرائتكم خبر عن ندوات توعية وقروض مشروعات.. جهود التنمية المحلية فى دعم القضية السكانية بـ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أهم الجهود التي قامت بها الوزارة لدعم جهود الحكومة في مواجهة الزيادة السكانية على المستويين المركزى والمحلى ، حيث تركز وزارة التنمية المحلية علي دعم تنفيذ استراتيجية الدولة لتنمية الأسرة المصرية وبرنامج عمل الحكومة المصرية 2018 / 2022 وكذلك الإستراتيجية القومية للسكان 2030 والتى شاركت الوزارة فى إعدادها عام 2014 بالتعاون مع المجلس القومى للسكان، من خلال مراعاه كافة أبعاد القضية السكانية والمتمثلة فى (انخفاض مستوى خصائص السكان، وسوء توزيع وكثافة السكان، وارتفاع معدل نمو السكان) والعمل على تحقيق أهداف ومرتكزات الاستراتيجية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن استراتيجية برنامج تنمية الأسرة المصرية تركز علي محوريين أساسيين من محاور القضية السكانية وهم ( ضبط النمو السكاني و الارتقاء بالخصائص السكانية ) ، واستعرض اللواء هشام آمنة تقريراً من الوحدة المركزية للسكان بالوزارة حول أهم الجهود التي قامت بها الوزارة في هذه المحاور حيث تضمن البعد الأول والخاص بضبط النمو السكانى تنفيذ العديد من الإجراءات والخطوات ومن بينها تنفيذ مشروع (تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية) وإنشاء وبناء قدرات 27 وحدة سكان داخل دواوين عموم المحافظات وإنشاء نظام إلكتروني لمتابعة مؤشرات الخطة الاستراتيجية القومية للسكان وبناء قدرات الادارة المحلية بدمج القضية السكانية في انشطة بناء القدرات في المحافظات لتكون خطط مستجيبة للقضية السكانية وتنفيذ مبادرة حقك تنظمي بالمحافظات واطلاق مبادرة "سعادتك وصحتك في تنظيم أسرتك " بمحافظة سوهاج و مبادرة " يوم القرية " و " لستكنو اليها " بمحافظة بني سويف و مبادرة مستقبل شبابنا يهمنا بمحافظة قنا وتنفيذ مبادرات تثقيفية و قوافل طبية عن طريق وحدات السكان بالمحافظات استفاد منها ما يقرب من 59153 طالب تم الاستفادة منها في توقيع الكشف الطبي عليه ، كما تضمن هذا المحور إعداد منهج شامل وموحد لمعالجة كافة قضايا الحماية الاجتماعية للعائلات المقيدة ضمن برنامج تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية.

وتم تنفيذ 20 ندوة توعية بعدد 2000 طالب وطالبة وعدد 3 معسكر لعدد 900 لطلاب المدارس عن القيم والحياة والزيادة السكانية والعادات والتقاليد ومقايس الأثر في الحياة وتقديم الدعم لوحدة السكان بمحافظة قنا لتنفيذ 120 ندوة تثقيفية استفاد منها 11000 مواطن لرفع الوعي تناولت القضايا السكانية وخطورة الزواج المبكر والتسرب من التعليم وتقديم الدعم لوحدة السكان بمحافظة قنا لتنفيذ 22 قافلة كاملة التخصصات وتوقيع الكشف علي 12293 حالة وتقديم الدعم لوحدة السكان بمحافظة أسيوط لتنفيذ قوافل طبية.

وأشار اللواء هشام آمنة أن البعد الثانى والخاص بالارتقاء بخصائص السكان.. قامت الوزارة بالعديد من الأنشطة والخطوات ومنها إعداد استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية بكل محافظة وتنفيذ برنامج متكامل لتطوير التكتلات الاقتصادية بمحافظتى سوهاج وقنا، وتطوير 6 مناطق صناعية بمحافظتى قنا وسوهاج وتوفير التمويل والدعم الفنى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال "مشروعك" بتوفير قروض ميسرة لعدد 172 ألف مشروع بتكلفة 18.5 مليار جنيه وفرت أكثر من مليون فرصة عمل وقام صندوق التنمية المحلية بالوزارة بتمويل مشروعات بإجمالى استثمارات قدرها 170 مليون جنيه ومشاركة مجتمعية قدرها أكثر من 28 مليون جنيه، وفرت فرص عمل بلغت حوالى 23 ألف فرصة عمل مباشرة.

كما نفذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر 3707 مشروع بتكلفة 12.053 مليار جنيه وفرت 203 ألف فرصة عمل، منها 2294 مشروع بمحافظة سوهاج و 1413 مشروع بمحافظة قنا ونفذ برنامج تنمية وتطوير الريف المصري تطوير عدد 208 قرية فى 26 محافظة بمشروعات قدرها 2591 مشروع بقيمة 10.5 مليار جنيه وتنفيذ بروتوكول تعاون بين محافظة قنا – وحدة السكان و المعهد القومي للاتصالات بشأن تدريب الشباب لسوق العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمبادرة مصر الرقيمة.

كما تضمن الجهود في هذا البعد الخاص بالارتقاء بخصائص السكان.. المشاركة فى مبادرات لتوفير فرص عمل مستدامة مثل "شغلك جنب قريتك" بالتنسيق مع المحافظات ووزارة الزراعة، حيث تم توفير عدد 370 قطعة أرض بأربع محافظات (الإسماعيلية، والفيوم، والمنيا، والمنوفية) لإقامة مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتم تنفيذ نموذج أولى بمحافظة القليوبية تضمن إنشاء 13 مصنع على قطع أراضى مملوكة للمحافظة من خلال بروتوكول تعاون مع كل من اتحاد الصناعات والمجلس التصديرى للملابس وغرفة صناعات الملابس الجاهزة، ساهمت فى توفير 300 فرصة عمل مباشرة و 600 فرصة عمل غير مباشرة، كما تم التنسيق مع منظمة العمل الدولية لتقديم التدريب والدعم الفنى للشباب ، كما تم تدريب 1150 من الشباب بمحافظة قنا لدورة البرمجة و تصميم المواقع و الالياف الضوئية لخلق فرص عمل وتنفيذ 20 دورة لعدد 420 متدرب علي حرفة الخياطة و حرفة صيانة الكهرباء وصيانة أجهزة التكييف و مهنة السباكة و مجال اللحام صيانة المحمول تمهيدا لتقديمهم في سوق العمل بمحافظة قنا ، كما تم تنفيذ تدريب علي أعمال التفصيل والخياطة لعدد 20 متدربة ذلك ضمن مبادرة تنمية القرى الاكثرأحتياجاً " حياة كريمة " ومبادرة " مهنتك مستقبلك " بمحافظة أسيوط وتم تنفيذ 3 معارض لتسويق المنتجات الأسر المنتجة بمحافظة قنا وحملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة.