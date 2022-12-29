وزير التنمية المحلية: نقل تجربة "حياة كريمة" للدول الأفريقية لتحقيق طموحات شعوب القارة

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القاهرة - سامية سيد - استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، دور الوزارة في متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن برنامج تطوير الريف المصرى لتحسين معيشة حوالى 60 مليون مواطن فى 20 محافظة، وتوفير كافة الخدمات الأساسية منها السكن الكريم والصرف الصحى ومياه الشرب والتمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل لأبناء القرى لتحسين دخل الأسر.

وأعرب آمنة، فى بيان اليوم عن استعداد وزارة التنمية المحلية لنقل خبراتها إلى دولة مدغشقر فيما يخص تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" حيث إن تلك المبادرة تعد أيقونة من أيقونات نجاح الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة وهى مبادرة يمكن نقلها لجميع الدول الأفريقية لتحقيق طموحات شعوب القارة.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة حرصت منذ توليه المسئولية وحتى نهاية عام 2022 على تعزيز تعاونها مع الشركاء الدوليين ومنظمات الأمم المتحدة وبرامج التعاون ووكالتها الدولية العاملة في مصر بهدف تعزيز برامج الوزارة ومشروعاتها ونقل الخبرات الدولية والإقليمية وتأهيل وتدريب كوادر الوزارة والمحافظات، بما يحقق استراتيجية الوزارة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ويحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مختلف مجالات عمل الوزارة ومشروعاتها.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة نجحت في تنظيم مؤتمرات دولية في الداخل منها استضافة اجتماع الدورة الرابعة للجنة الثامنة التابعة للاتحاد الافريقي والمعنية بموضوعات الخدمة العامة، والحكم المحلي واللامركزية، بالقاهرة، وذلك خلال الفترة من 29-31 أغسطس 2022 ، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، وتتشكل اللجنة من الوزراء المعنين بموضوعات الخدمة العامة، والحكم المحلي واللامركزية بإفريقيا، لافتاً إلى أن الدورة تأتي في ضوء تكريس الدور المصري المحوري في القارة الأفريقية والتي تسعي للوقوف بجوار الاشقاء الافارقة ونقل خبراتها لهم.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه افتتح فعاليات مؤتمر أسوان لمدن التعلم 2022، والمقام خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر الماضى بمحافظة أسوان، وذلك بحضور مارى أن مانوسون نائب مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، وعدد من محافظي ونواب المحافظات، علاوة على رؤساء الجامعات والهيئات الدولية والاستثمارية والمجتمعية، فضلًا عن قيادات عدد من المحافظات المشاركة ، مؤكداً على ما توليه الحكومة المصرية من جهود في تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري والتي تهدف إلى الاهتمام بالتعليم كأحد أهم عناصر بناء الإنسان

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أنه تم خلال المؤتمر عقد عدة اجتماعات نوعية تم بحث إمكانية زيادة مستوى التعاون مع دول القارة من خلال العديد من الأنشطة التي يمكن مشاركتها مع الأشقاء في دولة مدغشقر خاصة في مجالات التدريب والإدارة المحلية واللامركزية وتأهيل الكوادر المحلية في تخصصات العمل المحلى بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة مشيراً الى انه تم استعراض دور الوزارة في متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن برنامج تطوير الريف المصرى لتحسين معيشة حوالى 60 مليون مواطن فى 20 محافظة وتوفير كافة الخدمات الأساسية منها السكن الكريم والصرف الصحى ومياه الشرب والتمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل لأبناء القرى لتحسين دخل الأسر ، وأعرب " آمنة " عن استعداد وزارة التنمية المحلية لنقل خبراتها إلى دولة مدغشقر فيما يخص تنفيذ مبادرة " حياة كريمة " حيث أن تلك المبادرة تعد أيقونة من أيقونات نجاح الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة وهى مبادرة يمكن نقلها لجميع الدول الأفريقية لتحقيق طموحات شعوب القارة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم أيضاً عقد اجتماع في 22 نوفمبر 2022، مع وفد رفيع المستوى من حكومة الكاميرون والذي تضمن ممثلين عن ديوان رئاسة مجلس الوزراء الكاميروني، ووزارة العلاقات الخارجية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الزراعة والتنمية الريفية، ووزارة التخطيط الاقتصادي والتنمية الإقليمية، وذلك بحضور المستشار الاقتصادي للسفارة الكاميرونية بالقاهرة وممثلي برنامج الأغذية العالمي بمصر والكاميرون، لافتاً الى ان الاجتماع استهدف التعرف على عدد من التجارب في مجال الزراعة والمياه والتنمية والإدارة المحلية ومبادرة حياة كريمة في إطار تعريف البلدان الافريقية بنماذج مشابهة من النجاحات والمبادرات المصرية، خاصة في ضوء إطلاق مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا" علي هامش مؤتمر قمة المناخ العالمية COP27 في شرم الشيخ.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أنه تم عقد الاجتماع التنسيقي الأول للجنة ممثلي الوزارات الخاص بدعم تطوير منصة " أيادي مصر" لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية في سبتمبر الماضي بحضور 17 جهة ووزارة وذلك في أطار تطوير استراتيجية انتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية بمشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية.

وفيما يتعلق بمؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ، أشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم العمل بشكل فعال على تنفيذ الاستعدادات اللازمة لاستضافة مصر للمؤتمر في نوفمبر الماضى ، كما تم الحرص على نقل صوت أفريقيا للمشاركين في القمة لحث المجتمع الدولى على الالتزام بتعهداته تجاه تميكن دول القارة الأفريقية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية ، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بطرح عدد من المبادرات بالتعاون مع الشركاء الدوليين لخدمة أهداف القارة الأفريقية على المستوى المحلي وعلى رأسها " حياة كريمة " والمخلفات والتغير المناخى والمدن الخضراء والمستدامة.

وقال اللواء هشام آمنة، إن الوزارة أيضاً كان لها نشلطاً كبيراً في حضور مؤتمرات دولية بالخارج حيث شارك وزير التنمية المحلية في الدورة السابعة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية العالمية بديجون – كوريا الجنوبية، وذلك في اكتوبر 2022 ، ويعد هذا المؤتمر أكبر تجمع للمسؤولين المنتخبين وممثلي المجتمع المدني والشركاء وأصحاب المصلحة الآخرين.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تضع فى أجندتها المستقبلية تنظيم مؤتمرات هامة منها استضافة الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي، القاهرة 2024، تحت عنوان "مرونة شاملة تجاه مستقبل حضري عادل" .