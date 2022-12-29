شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: 6 مليارات جنيه سنويا تكلفة تطوير الخدمات بوحدات ومراكز الرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة ، أنه سيكون هناك مواعيد عمل بمنشات الرعاية الأولية من 8 صباحا وحتى 2 مساءا ، وسيكون هنام عيادات تخصصية ، وخدمة للزيارات المنزلية و خدمة للطوارئ تعمل على مدار 24 ساعة من 6 مساءا وحتى 8 صباحا ، موضحا أن 6 مليارات جنيه سنويًا هى تكلفة تطوير الخدمات بوحدات ومراكز الرعاية الأولية ، مشيرا إلي أن هناك 5426 وحدة رعاية أولية على مستوي المحافظات ، وتم تطوير عدد كبير من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم تطوير عدد كبير من وحدات الرعاية الأولية.

وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية أن خدمات الرعاية الأولية تتم من أول يوم فى الولادة وحتي 65 عاما، متابعا أن أهم شئ فى تنظيم الاسرة هو إنها تتم داخل منشآت الرعاية الأولية.