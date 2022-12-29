شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: تطوير عدد كبير من وحدات الرعاية الأولية خلال حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة ، أن هناك 5426 وحدة رعاية أولية على مستوي المحافظات ، وتم تطوير عدد كبير من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم تطوير عدد كبير من وحدات الرعاية الأولية.

وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية أن خدمات الرعاية الأولية تتم من أول يوم فى الولادة وحتي 65 عاما، متابعا أن أهم شئ فى تنظيم الأسرة هو إنها تتم داخل منشآت الرعاية الأولية.