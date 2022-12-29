شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يصدر قرارا بندب الشرقاوى مساعدا للسياسات والشئون الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بندب الدكتور محمد رمضان الشرقاوي، المدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة، مساعدًا للوزير للسياسات والشئون الاقتصادية.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الشرقاوي حصل على درجة الدكتوراه في التمويل من جامعة هيريوت وات بالمملكة المتحدة البريطانية، كما حصل على عضوية الجمعية الأمريكية للتمويل وجمعية المحاسبة والتمويل البريطانية، بالإضافة إلى أنه حاضر في الجامعات البريطانية كجامعة استراثكلايد، إدنبرة، وكوفنتري.

كما شغل د. الشرقاوي عدة مناصب منها، المدير التنفيذي لصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس، والقائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية، ورئيس وحدة حل مشاكل المُستثمرين بالوزارة، كما أنه عضو اللجنة الدائمة لدراسة وفرز المُقترحات والأفكار الهادفة لدعم أداء الاقتصاد، ومتابعة مقترحات المؤتمر الإقتصادي، وعضو مجلس أمناء مؤسسة الجامعات الأوروبية بمصر، كما شارك د. الشرقاوي في إعداد الخطط الاستثمارية للوزارة، وأشرف على دراسات جدوى الجامعات الأهلية الجديدة، بالإضافة إلى المشاركة في مفاوضات وإبرام عقود الاتفاقيات الدولية مع الجامعات الأجنبية، فضلًا عن مشاركته في العديد من المؤتمرات الدولية وورش العمل حول التمويل والاستثمار.

وكان قد أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بندب الدكتور عبير الشاطر أستاذ التصميم الحضرى ومورفولوجيا العمران بكلية الهندسة جامعة عين شمس، مساعدًا للوزير للشئون الفنية.