شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة": تجميع أكثر من 2 مليون طن قش الأرز و138ألف طن مخلفات حطب الذرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة البيئة، أن إدارة ملف الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلاميًا "بالسحابة السوداء تتوالى النجاحات فيه عامًا بعد عام، حيث تم تجميع أكثر من 2.123 مليون طن من قش الأرز بنسبة 99% من كمية قش الأرز الناتجة من إجمالى المساحة المنزرعة خلال الفترة من 21 سبتمبر حتى 15 نوفمبر2022، كما تم تجميع 138.8 ألف طن من مخلفات حطب الذرة الرفيعة خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 15 نوفمبر 2022.

وأعلنت وزارة البيئة، خلال تقرير صادر عنها، أنه تم التعاون مع الجهات المعنية السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء، وتحويل التحدى الكبير إلى فرصة اقتصادية من خلال الوعى وتقديم الدعم الفنى الأهالى والمزارعين.

وأثمرت الجهود المبذولة تجنب انبعاثات ملوثات الهواء بلغت ما يزيد عن 158653 طنا (148961 طن جسيمات صلبة، 7307 أطنان غاز ثانى أكسيد النيتروجين، 2386 طن غاز ثانى أكسيد الكبريت ) وقد تم خلال هذا العام ما يلى:

وكشفت وزارة البيئة أنه تم تكثيف حملات فحص عوادم المركبات خلال المنظومة للتقليل قدر الإمكان من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث وصل إجمالى عدد المركبات التى تم فحصها بالتعاون مع وزارة الداخلية إلى حوالى 12383 مركبة، كما تم التفتيش على ما يقرب من 3455 منشأة والمرور عليهم تنوعت ما بين "مكمورة فحم، مسبك، مصنع طوب، أخرى" بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات المحافظين بغلق المنشآت الملوثة خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة.

جدير بالذكر أنه يعد محور التوعية من أهم العوامل التى ساهمت بشكل غير مباشر فى إنجاح منظومة نوبات تلوث الهواء الحادة، حيث وصل إجمالى عدد الندوات واللقاءات الجماهيرية التى تم تنفيذها هذا العام إلى ما يقرب من 1767 نشاط توعوى، طبقا لتقرير وزارة البيئة.