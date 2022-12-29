شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الجلسة الثانية لمقرأة كبار القراء المجودة بمسجد الحسين السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عقد الجلسة الثانية للختمة المسجدية المجودة من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لأعلام القراء يوم السبت المقبل، برئاسة القارئ الطبيب أحمد نعينع، وعضوية كل من السادة القراء: القارئ الشيخ طه النعماني، القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، القارئ الشيخ محمد عبد البصير، القارئ الشيخ محمود على حسن، القارئ الشيخ سيد الغيطاني، القارئ الشيخ عبد اللطيف وهدان، وإشراف عبد العزيز عمران.

وقالت الوزارة، إن ذلك يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، لافتة إلى أنه من المقرر أن تبدأ التلاوة من قوله تعالى: "أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ" (البقرة: 75).

فى سياق متصل تنظم وزارة الأوقاف، أمسية ابتهالية كبرى لكبار المبتهلين،عقب صلاة العشاء اليوم الخميس، بمسجد السيدة رقية (رضى الله عنها) بالقاهرة، ضمن دور الوزارة الريادى فى عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الديني، وتضم الأمسية الابتهالية كبار المبتهلين وهم:"المبتهل عبد اللطيف وهدان، المبتهل أحمد البشتيلى، المبتهل محمد على جابين، المبتهل محمد عبد الرءوف السوهاجي، المبتهل شريف عبد المنعم، المبتهل محمد الصعيدى، المبتهل أحمد أبو خطوة، المبتهل محمد الجزار، المبتهل محمود عوض الله، المبتهل إسلام السرساوي".

وتتضمن الأمسية إنشادًا لقصيدة: "نهج البردة" لأمير الشعراء أحمد شوقي، من إعداد حسام صقر المدرب والملحن بدار الأوبرا المصرية، وإشراف فنى عبد العزيز عمران.

وافتتحت مديرية أوقاف القاهرة، نوفمبر الماضى، توسعة وتطوير مسجد السيدة رقية (رضى الله عنها) بالقاهرة ضمن خطة التوسعة والتطوير اليوم الجمعة، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله مبنى ومعنى، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022 م حتى تاريخه (340) مسجدًا، منها ( 272) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و (68) مسجدًا صيانة وترميمًا.