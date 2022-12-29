شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: استعدادات مكثفة لاستقبال رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، حيث استهل المحافظ المجلس بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين ونواب البرلمان والقيادات الشرطية والعسكرية وأعضاء المجلس التنفيذي وأبناء المحافظة بمناسبة قدوم العام الميلادي الجديد، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

كما قدم محافظ الجيزة، التهنئة للإخوة الاقباط بمناسبة رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد، معربا عن خالص أمنياته بأن يديم الله نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على بلادنا العزيزة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال الاجتماع، كلف محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بتكثيف الاستعدادات لاستقبال رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، مشددا على تنظيم حملات دورية لتحسين مستوى النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والسيارات المتهالكة من محيط الكنائس مع مراجعة أعمدة الإنارة وإجراء الصيانات اللازمه لها.

وأكد على التعاون مع الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والإدارات الهندسية بالأحياء والمراكز لمراجعة السلامة الإنشائية لكافة المنشآت المعدة للاحتفال وشبكات الكهرباء وتركيب حنفيات الحريق مع تسهيل إجراءات ترخيصها وتركيبها بمختلف مشتملاتها، بالتنسيق مع إدارات الكنائس و الحرص على توفير كوادر مدربة للتعامل مع حالات الطوارئ بمختلف المواقع، على أن تشمل أعمال المراجعة والتأهيل كافة دور العبادة ومواقع العمل العامة والخدمى كالمستشفيات والمدارس.

وشدد المحافظ، على شن حملات دورية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لمتابعة توافر الخدمات والسلع وجودة المعروضات.

وخلال اللقاء، قدم محافظ الجيزة، الشكر للجهاز التنفيذي للمجهودات المبذولة خلال الفترة الماضية وإنجاز نسب العمل في المشروعات المدرجة، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل ليل نهار لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة وإلزام الشركات المنفذة بالتوقيتات الزمنية المحددة لدخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.