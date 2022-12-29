شكرا لقرائتكم خبر عن جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ..

فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية

.. أبرزها الآتى:-فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط عدد (5) قضايا متنوعة.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (4) قضايا.فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1942) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (33) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (5) قضايا.فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (316) حكم قضائى متنوع.تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.