شكرا لقرائتكم خبر عن سياسة ملكية الدولة.. الحكومة تعلن موافقة الرئيس السيسى على الوثيقة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات..



