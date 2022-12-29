الرئيس السيسي يصدّق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات

القاهرة - سامية سيد - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 172 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003؛ وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

ويهدف القانون- المنشور فى الجريدة الرسمية- إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، طبقًا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.