شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رفع حد أدنى أجور القطاع الخاص لـ2700جنيه وزيادة بالعلاوة الدورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ2700 جنيه وزيادة بالعلاوة الدورية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

مصطفى مدبولى يعلن موافقة الرئيس السيسى على وثيقة "سياسة ملكية الدولة"

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

غلق شارع الهرم كليا بين شارعى "ناصر الثورة" و"أحمد لطفى السيد" غدا

تجرى إدارة المرور، عملية غلق كلى لشارع الأهرام بالمسافة المحصورة بين شارع ناصر الثورة حتى شارع أحمد لطفى السيد بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة غدًا الجمعة لإجراء قطع عرضى للطريق لصيانة خط مياه الشرب.

"معلومات الوزراء" يرصد توقعات الهيئات الدولية بشأن مصادر الطاقة المتجددة

قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة، والذي يشير إلى أن أزمة الطاقة العالمية أدت إلى زخم غير مسبوق في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما من شأنه أن يحد من الانبعاثات الكربونية، وقد دفعت مخاوف أمن الطاقة الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية البلدان إلى التحول بشكل متزايد إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير، ومن المتوقع الآن أن تنمو قدرة الطاقة المتجددة العالمية بمقدار 2400 جيجاوات خلال الفترة من 2022 إلى 2027.

قوات حرس الحدود تدمر 160 مزرعة مخدرات وتضبط 4 مصانع حشيش.. صور

استمرارًا لجهود القوات المسلحة لمجابهة انتشار الزراعات المخدرة والتصدى للمهربين والعناصر الإجرامية والتخريبية وتضييق الخناق على زارعى ومروجى تلك السموم بالمناطق الجبلية بجنوب سيناء.

"التموين" تبدأ طرح المنتجات الغذائية للبقالين استعدادا لصرف "المدعمة" عن يناير

مدت وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة والبقالين كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية استعدادا لصرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات تموين شهر يناير المقبل.

6 خطوات للحصول على لوحة معدنية مميزة من بوابة مرور مصر.. انفوجراف

أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية لجميع المواطنين الدخول فى مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

26 يناير.. محكمة النقض تحدد مصير حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

تنظر محكمة النقض بجلسة 26 يناير المقبل أولى جلسات نظر وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد المتهم محمد عادل، فى قضية قتله نيرة أشرف، لحين الفصل في الطعن أمام دائرة الخميس "د" بمحكمة النقض.

"المرور" يؤمن الطرق السريعة والداخلية خلال احتفالات رأس السنة

استعدت الإدارة العامة للمرور وإدارة مرور القاهرة والجيزة، لتأمين احتفالات أعياد رأس السنة والميلاد، ووضعوا خطط لتسهيل عمليات وصول المواطنين إلى أماكن المنتزهات والكنائس ودور العبادة والمعاهد التابعة للأقباط وأماكن التجمعات المتوقعة، مثل المولات والكافيهات ومجمعات الأديان، للعمل على ملاحظة حركة السيارات على مدار اليوم بالكامل.

السكة الحديد تشغل عربات ثالثة مكيفة (القاهرة/بورسعيد - الإسكندرية/بورسعيد)

أعلنت هيئة السكة الحديد عن تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة علي خطي القاهرة /بورسعيد والاسكندرية /بورسعيد وذلك إعتبارا من يوم السبت الموافق 31 / 12 / 2022

رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ2700 جنيه وزيادة بالعلاوة الدورية

أقر المجلس القومي للأجور، في اجتماعه أمس الأربعاء برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة حسن شحاتة وزير القوى العاملة، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى 100 جنيه، بدلا من 70 جنيها.

الهجرة: إلغاء التصديقات الـ5 ضمن مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. فيديو

أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها الجندى، حرص الحكومة على تذليل أى عقبات تواجه المصريين بالخارج، بشأن جلب سياراتهم ضمن مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"، والاستجابة لمطالبهم من خلال تيسير الإجراءات، وإلغاء كافة التصديقات على المستندات الخاصة بالمبادرة.

وزير الإسكان يعلن تفاصيل آلية تخصيص الأراضى الاستثمارية بالمدن الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل آلية تخصيص الأراضى الاستثمارية بالمدن الجديدة وفقاً للطلب، وذلك للشركات، بالشراء بالدولار الأمريكي من الخارج.

وزير الصناعة يتوقع وصول الصادرات لـ35 مليار دولار و11% زيادة حتى نوفمبر 2022

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية نجحت خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2022 في تحقيق مؤشرات ايجابية بنسبة زيادة بلغت 11% حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات نحو 32 مليار و575 مليون دولار مقارنة بنحو 29 مليار و405 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 وبفارق 3 مليار و170 مليون دولار، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الصادرات المصرية بنهاية عام 2022 إلى نحو 35 مليار دولار.

"الإسكان": إجراء القرعة العلنية لـ28 وحدة سكنية بديلة بمدينة حدائق أكتوبر

صرح المهندس أسامة شوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، بأنه تم إجراء القرعة العلنية لـ28 وحدة سكنية بديلة بمدينة حدائق أكتوبر، لسكان جزيرة الوراق، الذين اختاروا وحدات سكنية بديلة، وتم تسليم المستحقين خطابات التخصيص، موضحا بها المنطقة ورقم العمارة ورقم الوحدة.

أسعار الذهب اليوم الخميس فى مصر.. وعيار 21 يسجل 1580جنيها للجرام

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الخميس عقب ارتفاع بحوالي 5 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ليسجل سعر الذهب 1580 جنيها لعيار 21 وذلك مع ارتفاع السعر العالمي للمعدن النفيس في البورصات العالمية إلي 1808 دولارات مقابل 1800 دولار.

أكرم توفيق يتوجه إلى النمسا اليوم لإجراء جراحة الرباط الصليبى

توجه أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم ‏بالنادى الأهلى وبرفقته الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق، اليوم، إلى النمسا ‏لإجراء جراحة الرباط الصليبى للاعب المقرر لها غدًا الجمعة وفقًا للترتيبات الطبية التى ‏جرت خلال الساعات الماضية قبل السفر.‏

نهائى كأس مصر مهدد بالتأجيل بسبب مشاركة الأهلى فى مونديال الأندية

باتت مباراة نهائى كأس مصر للموسم الماضى 2020 – 2021، والمقرر لها يوم 3 فبراير المقبل مهددة بالتأجيل بسبب مشاركة النادى الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية فى المغرب فى الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل.

أوروبا تلجأ لإجراءات استثنائية في 2022 لترشيد الموارد.. غلق أنظمة التدفئة فى البرلمان الأوروبى.. غسلة واحدة للحلاقة فى إيطاليا.. 5 دقائق للاستحمام فى هولندا وسويسرا.. وبريطانيا تمنع الأفران

يعتبر عام 2022، من أغرب السنوات التى مرت على أوروبا بسبب الحرب فى أوكرانيا، وتأثيرها على الغاز الطبيعى المتجه للقارة العجوز، وأيضا بسبب تغير المناخ الذى أدى إلى موجة جفاف تسببت فى نقص المياه فى جميع المناطق، ما جعل الحكومات الاوروبية تلجأ إلى بعض الاجراءات التى تعد غريبة من نوعها للحد من تلك الازمات وتوفير الطاقة.

الفرعون يسطر تاريخا من ذهب فى آنفيلد.. 14 هدفًا فقط تفصل النجم المصرى محمد صلاح عن قائمة أفضل خمسة هدافين فى تاريخ الريدز.. صلاح وجاكبو ضمن قائمة أغلى 10 صفقات لنجوم نادى ليفربول الإنجليزى طوال تاريخه.. صور

يسطر النجم المصرى محمد صلاح تاريخ جديد بأحرف من ذهب مع فريقه ليفربول الإنجليزي حيث يواصل مو التألق مع الريدز والزحف رويدا رويدا إلى قمة هرم الهداف التاريخى للنادى الإنجليزى العريق.

التعليم: إجابة الطالب فى الامتحان المقالى للصفين الأول والثانى الثانوى فى نفس كراسة الأسئلة.. واحتواء الورقة على مسودة بيضاء يستخدمها الطالب.. وأسئلة الاختيار من متعدد تتراوح خطوات الحل لكل سؤال من خطوة لخطوتين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة الاختيار من متعدد للمواد الدراسية علي مستوي المديريات بامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسى الأول تكون تتفق مع مواصفات الورقة الامتحانية، وأن تتراوح خطوات الحل لكل سؤال من خطوة إلى خطوتين.