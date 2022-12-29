شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الكهرباء توقع عقد لتطوير مركز تحكم إسكندرية الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد بنظام المناقصة المحدودة ذات المظروفين مع المكتب الاستشاري الفرنسي EDF CIST-INGEUM وذلك لعمل دراسة الجدوى لمشروع تطوير وتحديث مركز تحكم إسكندرية الإقليمى التابع لمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا.

وقالت الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى بيان لها اليوم أن الغرض من المشروع ياتى فى إطــار خطــة وزارة الكهربــاء والطاقــة المتجــددة وجهــود الشــركة المصرية لنقل الكهرباء لإنشاء وتطـوير مراكـز الـتحكم بمنـاطق الشـركة المختلفة وتماشياً مع رؤية الدولة للتحول الرقمـى والشـبكات الذكيـة

و أوضح البيان أن التكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ حوالى 165 الف يورو غير شامل ضريبة القيمة المضافة بتمويل من خلال منحــة مقدمــة مــن الوكالــة الفرنســية (AFD) بمدة تنفيذ تصل الى حوالى ثلاثة أشهر.

يأتى هذا التعاقد تدعيما ً لجهود قطاع الكهرباء لتطوير مراكز التحكم طبقاً لأحدث التكنولوجيات وذلك ضمن خطة القطاع للتحول إلى الشبكة الذكية.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أكد أن قطاع الكهرباء حريص على دعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادره على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقاً للمعايير العالمية.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الخطط التى تنفذها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتطوير الشبكة هدفها تنفيذ استراتيجية الطاقة 2035 والتمكن من الوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة بالشبكة لـ42%، موضحا أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء نجحت خلال عام 2022 من تنفيذ ما كان مخططاً بنسبة بلغت حوالى 62% حيث بلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام حوالى 12,307 مليار جنيه.