شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يصدر قرارا بندب أيمن فريد مساعدا للتخطيط الاستراتيجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي قرارًا بندب الدكتور أيمن أحمد فريد حمزة عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، مساعدًا للوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل.

جدير بالذكر أن الدكتور أيمن فريد حاصل على الدكتوراه فى مجال التصميم المُستدام من جامعة عين شمس، ومحاضر زائر بجامعتي كليمسون بالولايات المتحدة الأمريكية، وهواجونج بجمهورية الصين الشعبية.

وشغل د. أيمن فريد العديد من المناصب ومنها، مستشار نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمى للابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى إدارة العديد من ملفات التخطيط الاستراتيجي بالوزارة، كما تولى منصب أول مديرًا لمركز التوظيف بجامعة عين شمس، والذى يهدف إلى دعم المسار المهني للطلاب، والعمل على الربط بسوق العمل من خلال تنظيم العديد من الفعاليات وورش العمل والدورات التدريبية بين الجامعة، وكُبري الشركات المحلية والدولية، إضافة إلى عضويته بدائرة الابتكار والتوظيف بالجامعة، كما تقلد منصب مدير استديو التصميم الدولي، والذي يجمع طلاب من (جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية)، فضلًا عن أنه عمل كمنسق لأول برنامج للإسكان تقدمه جامعة حكومية، كما شغل وظيفة نائب مدير مكتب التعاون الدولي بهندسه عين شمس، وممثلًا للقطاع الهندسي عن الطلاب الوافدين بقطاع العلاقات الدولية بجامعه عين شمس.

وقد شارك د. أيمن فريد من خلال عمله بجامعة عين شمس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العديد من المشروعات القومية من ضمنها مشروعات "إسكان اهالينا 1 و2 و3 لتطوير العشوائيات"، كما شارك في تصميم مشروع الجامعات الأهلية، وعمل دراسات تطوير المركز الثقافي المصري بواشنطن، بالإضافة إلى العديد من مشروعات تطوير بجامعة عين شمس ومنها، مشروع المدينة الطبية لجامعة عين شمس، ومشروع مركز الابتكار وريادة الأعمال، والذي حصل على أول شهادة للإيدج الدولية من البنك الدولي بمصر.

كما أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بندب الدكتور محمد رمضان الشرقاوي، المدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة، مساعدًا للوزير للسياسات والشئون الاقتصادية.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الشرقاوي حصل على درجة الدكتوراه في التمويل من جامعة هيريوت وات بالمملكة المتحدة البريطانية، كما حصل على عضوية الجمعية الأمريكية للتمويل وجمعية المحاسبة والتمويل البريطانية، بالإضافة إلى أنه حاضر في الجامعات البريطانية كجامعة استراثكلايد، إدنبرة، وكوفنتري.

كما شغل الدكتور الشرقاوى عدة مناصب منها، المدير التنفيذي لصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس، والقائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية، ورئيس وحدة حل مشاكل المُستثمرين بالوزارة، كما أنه عضو اللجنة الدائمة لدراسة وفرز المُقترحات والأفكار الهادفة لدعم أداء الاقتصاد، ومتابعة مقترحات المؤتمر الإقتصادي، وعضو مجلس أمناء مؤسسة الجامعات الأوروبية بمصر، كما شارك د. الشرقاوي في إعداد الخطط الاستثمارية للوزارة، وأشرف على دراسات جدوى الجامعات الأهلية الجديدة، بالإضافة إلى المشاركة في مفاوضات وإبرام عقود الاتفاقيات الدولية مع الجامعات الأجنبية، فضلًا عن مشاركته في العديد من المؤتمرات الدولية وورش العمل حول التمويل والاستثمار.