شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنظم دورة للعاملين فى المحليات على ريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الاسبوع الـ21 لمركز تدريب سقارة يشهد نشاطاً مكثفاً فى تنفيذ دورات هامة وفعالة في الإرتقاء والنهوض بالإدارة المحلية، حيث ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة وهو الذراع التدريبي للوزارة خلال الاسبوع المقبل 6 دورات تدريبية يستفيد منها 201 متدرباً من جميع المحافظات، مشيراً الى أن الدورات التدريبية تهدف الى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل، وتُعزز ما لدى المتدرب من تحصيل علمي و قدرات ذاتية وخبرات مكتسبة ويضاعف من فرص التوظيف و الإنتاج.

وأشاراللواء هشام آمنة الى أن الاسبوع التدريبي المقبل وهو الأسبوع الـ21 من الخطة التدريبية للمحليات يتضمن دورة جديدة تنفذ لأول مرة عن ريادة الأعمال والفرص الاستثمارية ، يستفيد منها 28 متدرباً موضحاً إن التركيز على التعريف والتشجيع لريادة الأعمال ضمن فئة الشباب أصبح من الموضوعات التي لا يمكن تجاهلها لارتباطها الوثيق بمسألة النمو الاقتصادي بما يتماشي مع توجهات الدولة التى تسعى لتوفير بيئة استثمارية جاذبة لتحقيق رؤية 2030، وتنويع مصادر الدخل،والقضاء على البطالة ، وذلك من خلال التركيز على القطاعات المختلفة ليكون الاقتصاد المصري اقتصادا متنوعاً واعدا وآمنا وجاذبا للاستثمار.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم الاهتمام بالموضوعات التى ستتناولها الدورة بيما يضمن تحقيق أهدافها المنشودة لجذب الشباب فى المحافظات في مجال ريادة الأعمال وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة جديدة وتطوير القائم منها بما يضمن استمراريتها وابتكار خطط جديدة تضمن تميزها عن المشروعات المنافسة لافتاً الى إنه سيتم التركيز على المفاهيم والاساسيات المتعلقة بريادة الأعمال، وأبرز ملامحها ومميزاتها وخصائصها ومستجداتها في القرن 21،وعلاقتها بالاقتصاد والإنتاج والتنمية،ومن هو رائد الاعمال والتحديات التى تواجهه وكيفية التغلب عليها والسمات الشخصية له، وتنمية القدرات والسمات الشخصية له ، كما سيتم استعراض قصص لأشهر رواد الأعمال ، ومراحل بناء المشاريع الريادية ، وطريقة طرح وتقييم أفكار المشاريع وقابليتها للاستثمار وتطويرها وكيفية تصميم نموذج العمل التجاري والتخطيط الجيد بعد ذلك إضافة تمويل الشركات الناشئة ومعرفة الأسباب وراء حاجة الشركات للتمويل وأنواعه ومصادره.

وفي نفس السياق .. وفي ضوء جهود الوزارة لتشجيع الشباب على تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة من خلال برنامج " مشروعك " الذي تنفذه الوزارة في جميع المحافظات ،لفت اللواء هشام آمنة الى أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة خاصة للشباب والمرأة من خلال ذراعها التمويلي مشروعك ، وتسخر كافة الامكانيات لرفع الوعى ومهارات وقدرات القائمين على إدارت " مشروعك" مما يساهم فى التوسع في تقديم الخدمات للمواطنين الراغبين في الحصول على قروض مشيراً الى أن الاسبوع الـ21 بسقارة يتضمن تنفيذ دورة تدريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بمبادرة مشروعك يستفيد منها 28 متدرباً .

وقال وزير التنمية المحلية أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم منذ انطلاقه وحتي الآن فى تنفيذ أكثر من 198,8 ألف مشروع ، بقروض 25,2 مليار جنيه ، ووفرت هذه المشروعات حوالى 1,9 مليون فرصة عمل، مؤكداً أنه يولى اهتماماً كبيراً بدعم تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة لتحقيق التنمية الشاملة فى جميع المحافظات ، بدءا من القرى والنجوع وحتي الأحياء و المراكز والمدن لتحويل القرية المصرية الى منتجة ، والارتقاء بجودة الحياة للقاطنين بها ، ووضع الشباب على الطريق الصحيح لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب .

وأشار اللواء هشام آمنة الى أن الاسبوع الـ21 يشهد تنظيم دورتين بتكليف رئاسى عن إعداد دراسات الجدوى وإدارة الأصول لمديري ومسئولى التخطيط على مستوى الديوان والمراكز، ودورة إعداد دراسات الجدوى القبلية وإعداد المخططات التنموية لفرق التنمية العمرانية على مستوى المحافظات ،وينفذهما برنامج تنمية صعيد مصر بالوزارة بالتعاون مع البنك الدولى واتحاد البلديات الهولندى، ويستفيد منهما 50 متدرباً وذلك في ضوء تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على المحافظات

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الدورتين تركزان على إجراءات تعميم الممارسات الجيدة والتى تتضمن الإطار التخطيطى والتمويلى والتنظيمى وتعبئة جهود الدعم الفنى للمحافظات الأنشطة والإجراءات المحفزة والداعمة للتنمية المستدامة وعلى رأسها تنمية الموارد الذاتية للمحافظات، حوكمة إدارة الموارد المالية المحلية، تعزيز استدامة الممارسات الجيدة للإدارة المحلية من خلال بناء القدرات والتطوير المؤسسي، ووضع الرؤية التنموية والخطط الاستراتيجية للمحافظات ، ومساندتها في جذب الاستثمارات، والمشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية.

وفي ضوء توجيهات الدولة بتطوير العمل بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات، يواصل مركز سقارة للتدريب تنفيذ دورتين تدريبتين في الاسبوع الـ21 إضافة على خطته الحالية لعام 2022/2023 لتنمية مهارات مديري المراكز التكنولوجية وأعضاء لجان المتابعة على مستوى محافظات الشرقية والغربية والفيوم وشمال سيناء ،والثانية لمحافظات الجيزة واسوان والقليوبية ، ويستفيد من الدورتين 95 متدرباً مشيراً الى أهمية المراكز التكنولوجية في تحقيق عدد من الأهداف المهمة وعلي رأسها توفير حياة كريمة للمواطن من خلال تحسين مستوي الخدمات التي يحصل عليها من المحليات، بالإضافة إلي التوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها ، فضلاً عن محاربة الفساد وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها .