شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروعات حماية الشواطئ للتكيف مع تغيرات المناخ والتصدى لظاهرة النحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد عبد القادر رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطىء بوزارة الموارد المائية والري أنه تم تنفيذ أعمال بإستثمارات 409 مليون جنيه خلال عام 2022، بأطوال تصل الى 7.30 كيلو متر بمحافظات مطروح والاسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والدقهلية والبحيرة ، لالتكيف مع التغيرات المناخية والتصدى لظاهرة النحر والآثار الناتجة عن إرتفاع منسوب سطح البحر.

أضاف انه من أبرز المشروعات التى تم تنفيذها تدعيم وتطوير الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل بالاسكندرية و حماية شاطىء الابيض بمطروح و حماية المناطق الساحلية المنخفضة من غرب ميناء البرلس وحتى شرق مصب فرع رشيد "مرحلة اولى وثانيه وثالثة ورابعة" - حماية المناطق الساحلية المنخفضة من غرب بوغاز الجميل 2 حتى غرب قرية الديبة المرحلة الاولى .

يشار الى أن مصر تشهد ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة الأمر الذى يستلزم تكثيف الجهود في مجال التكيف مع التغيرات المناخية ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من التغيرات المناخية، متضمنة المشروعات الجارى تنفيذها في مجال حماية الشواطئ و مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية حيث تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومتر ، وجارى العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلو متر بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية ، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر ، الأمر الذى يُسهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية ، وحماية الأراضى الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية ، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية ، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر .

الجدير بالذكر أن مصر نفذت مشروعات رائدة فى محافظة كفر الشيخ عن طريق إستخدام تقنيات صديقة للبيئة ومنخفضة التكاليف إلى جانب كون مواد إنشائها الأساسية من البيئة المحيطة اذا تعتمد بشكلٍ اساسي على البوص والرمال حيث تم إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة ، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها ، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.