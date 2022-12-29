شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: صرف أكثر من 491 ألف جنيه دعما خلال شهر ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الإجتماعية بنقابة الأطباء عن الأنشطة التي قدمتها خلال شهر ديسمبر الجاري في نواحي الدعم الإجتماعي للأطباء وأسرهم بإجمالي مبلغ أربعمائة وواحد وتسعون الف وثلاثمائة وخمسون جنيهاً.

وقالت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية أن أحد أهم أنشطة اللجنة الاجتماعية المستمرة هي تقديم مختلف أشكال الدعم للأطباء وأسرهم في الأزمات‘ ومنها تقديم الدعم المادي للعلاج والدراسة لأبناء الأطباء وحالات الوفاة الكارثية وبالأخص لشباب الأطباء، وأعلنت د. إيمان سلامة أن اللجنة قدمت دعماً ماليا لأسر اثنين من شهداء كورونا من الأطباء في شهر ديسمبر بقيمة ستين الف جنيه، كما قدمت اللجنة الاجتماعية دعماً ماليا للمساعدة في دراسة أبناء الأطباء في 30 أسرة هذا الشهر بقيمة مائة ثمانية وثمانون الف جنيه، وبالنسبة للدعم العلاجي قدمت اللجنة الاجتماعية في شهر ديسمبر الجاري دعما مادياً للعلاج بقيمة مائتان وثلاثة عشر الف وثلاثمائة وخمسون جنيهاً، ودعماً عاجلاً لأسرة طبيب شاب توفى بمبلغ عشرون ألف جنيه ولطبيب أتلف حريقاً محتويات منزله بمبلغ عشرة آلاف جنيه.

وأضافت د. إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية أن موارد اللجنة الاجتماعية التي يتم تقديم الدعم من خلالها للأطباء وأسرهم، هي من تبرعات الأطباء ومما يخصصه مجلس النقابة العامة للأطباء من الرسوم المقررة عن خدمات النقابة العامة للأطباء.

كما نوه شادي رمضان مدير اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء أن هذه المبالغ المشار إليها هي من نقابة الأطباء فقط بخلاف أوجه الدعم الذي يقدمه اتحاد نقابات المهن الطبية لأعضاءه ومنهم الأطباء البشريين.