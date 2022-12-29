شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تبدأ طرح المنتجات الغذائية للبقالين استعدادا لصرف "المدعمة" عن يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مدت وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة والبقالين كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية استعدادا لصرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات تموين شهر يناير المقبل.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد انتهت من صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر ديسمبر الجاري للبقالين لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وطرحها بأسعار مخفضة، كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين ضمن المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجارى مع صرف الدفعة الرابعة من منحة الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية.

وتستمر مكاتب التموين فى كافة المحافظات، باستقبال طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين، لأربع فئات من أصحاب البطاقات التموينية، مستحقى معاش تكافل وكرامة وحاملى كارت الخدمات المتكاملة ومستحقى معاش التضامن الاجتماعي وأبناء الشهداء وزوجاتهم وأبناء الأسر البديلة، على ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات، وتضمنت شروط إضافة المواليد على البطاقات التموينية لهذه الفئات ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات، وتتضمن اسم صاحب البطاقة والرقم القومى ورقم البطاقة التموينية وعدد افراد البطاقة، والأفراد المراد إضافتهم وأرقامهم القومية، وطالبت وزارة التموين من المديريات إرسال طلبات إضافة المواليد على البطاقات التموينية والكشوف والمستندات أسبوعيا عن طريق مدير المديرية التموينية إلى ديوان عام وزارة التموين.